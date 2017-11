Die Grünen wollen die Betonflut eindämmen. 13 Hektar würden täglich in Bayern versiegelt, umgerechnet seien das 18 Fußballfelder. Die Grünen möchten diese Zahl nun auf 5 Hektar reduzieren und starten deshalb ein Volksbegehren.

"Jedes Jahr wird eine Fläche so groß wie der Ammersee zugebaut", gab Ludwig Hartmann am Mittwochabend im Hotel "Zur Post" zu bedenken. Hartmann ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag. Auch Georg König und Agnes Scharnetzky, die als Delegierte zur Bundesdelegiertenwahl nach Berlin fährt, und Gisela Helgath (Stimmkreisaufstellung in Regensburg zusammen mit Agnes Scharnetzky) sprachen sich gegen zu viel Beton in Bayern aus."Wir wollen eine gesetzliche Grenze für den Flächenverbrauch und dafür starten wir ein Volksbegehren", erklärte Hartmann. Er komme aus der Kommunalpolitik und kenne die Probleme vor Ort. Bei vielen Gemeinden beobachte er ein "Wettrüsten" der Gewerbegebiete. Meist auf Vorrat und weit über den eigentlichen Bedarf hinaus. Die Folge für die Kommunen: Hohe Kosten und enormer Preisdruck. Man solle sich die Ortseinfahrten der Städte ansehen. "Alle gleich, und überall zu viele Parkplätzen vor den Discountern." Diese seien zusätzlich verantwortlich für eine wirtschaftliche Ausdünnung der Ortskerne. "Es wird schwer für ältere Menschen, wenn sich der Einkauf nur noch am Stadtrand abspielt."Er plädierte für eine andere Unternehmenserweiterung: Man könne über den vorhandenen Parkplätzen Parkhäuser errichten und die dann freigewordenen Flächen für die Erweiterungen nutzen. "Landesplanung braucht einen Leitgedanken. Obwohl es die kommunale Planungsfreiheit gibt, sollte nicht jede Gemeinde machen können, was sie will." Für Hartmann stehe das Gemeinwohl im Mittelpunkt. Seit 1980 seien bei einem Bevölkerungszuwachs von 15 Prozent die Siedlungs- und Verkehrsflächen um 49 Prozent angestiegen. Auf Kosten wertvollen Ackerlands. Auch entlang der Autobahnen würden sich neugebaute LKW-Parkplätze in die Landschaft fressen. Selbst im Alpenvorland werde immer näher an die Berge gebaut. Hartmann sprach von "bleibenden Narben in der Landschaft".Der Landkreis Neustadt liege weit oben bei den versiegelten Landschaften. Pro Einwohner seien es 871 Quadratmeter. Im Landesdurchschnitt liege die Pro-Kopf-Versiegelung bei 330 Quadratmetern. Er habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem der strukturschwache, ländliche und grenznahe Bereich über Gebühr zubetoniert werde. Auch Schwandorf habe sich übernommen. 327 Hektar Gewerbefläche lägen dort brach. In Hof seien es 408 Hektar. "Die wirtschaftliche Entwicklung hinkt dem Flächenverbrauch hinterher." Wer erfolgreiche Regionen genau unter die Lupe nehme, müsse erkennen, dass die bedeutendsten Unternehmen dort angesiedelt seien, wo es begrenzten Raum gebe.