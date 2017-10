Die Aktion, die die Polizei auf den Plan rief, hätte für einen 36-Jährigen vielleicht keine Folgen gehabt. Sein Umgang mit den Beamten brachte ihn aber in Schwierigkeiten.

Die Polizei rückte am Samstagabend in einer Asylbewerberunterkunft an. Dort sollte der Mann andere Bewohner mit einer Glasscherbe bedroht haben. Ein Sicherheitsdienst verwahrte die Scherbe. Geschädigte fanden sich laut Polizei nicht, wohl aber der mutmaßliche Täter. "Noch bevor ... ein Gespräch zustande kam, attackierte der sichtlich Volltrunkene nunmehr unvermittelt die Beamten." Diese überwältigten ihn und sperrten ihn für die Nacht in eine Zelle. Er muss sich wegen versuchter Körperverletzung und Widerstands gegenüber den Beamten verantworten.