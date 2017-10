Zur Volkshochschul-Reihe "Über Grenzen denken oder Kampf der Kulturen" gibt es interessante Beiprogramme. So wie vor kurzem die Aufführung "Vom Klang der Welt" - präsentiert von der Internationalen Tanzperformance mit Künstlern aus dem Chiemgau und aus aller Welt. Es ging um Mythen und Märchen, Lieder und Geschichten. Etwa, wie ein Affe Gott davon überzeugen wollte, einen Menschen aus ihm zu machen. Oder warum sich Esel so treuherzig begegnen. Entstanden sind diese Fabeln in den Heimatländern der 15 Interpreten, die aus Syrien, Afghanistan, Iran, Nigeria, Senegal und Eritrea kamen. Moderiert wurde der Abend von Annette Hartmann, organisiert von der Evangelischen Erwachsenenbildung und der Gedenkstättenarbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern mit Sitz in Flossenbürg. Bei freiem Eintritt erlebten die Besucher eine bunt gemischte Kulturreise durch Afrika und den Mittleren Osten. Ausgehend von der Mär "Wie der Klang auf die Erde kam" erzählten die Künstler, Musiker, Tänzer, Sänger, Erzähler und Schauspieler im übertragenen Sinne, wie die Menschheit sich über die Sprache der Kunst verständigt und dadurch Berührungspunkte gefunden hat. Der Abend war ein besonderes Projekt mit Flüchtlingen, die in ihrer Heimat schon künstlerisch tätig waren. Dieses Gesamtkunstwerk hatten sie mit nach Deutschland gebracht.