Vom Stress der Entschleunigung

Programme zur Selbstfindung, Stressbewältigung und Meditation sind in der hektischen Informationsgesellschaft längst nichts Ungewöhnliches mehr. Wenn jemand aber auf spektakuläre Weise der Alltagshektik entfliehen möchte, erregt das sehr große Aufmerksamkeit

Was am Abend in der Buchhandlung Stangl & Taubald vor sich ging, war Autorenlesung und Reisebericht zugleich. Bianca Schäb las aus ihrem Buch "Ich hab Zeit, was hast du?" und berichtete von ihrer Deutschlandreise im roten Goggomobil namens "Gretel".Die KEB Weiden-Neustadt und die Buchhandlung hatten eingeladen. Am Ende des Vortrags gab es viel Beifall, hatte doch die Autorin mit ihren zahlreichen Episoden rund um ihr kleines Auto zu einem vergnüglichen Abend beigetragen."Die ersten 18 Jahre meines Lebens kamen mir unendlich lang vor - danach verging alles wie im Flug", berichtete die heute 32-Jährige, die derzeit in Zürich lebt. Die Webdesignerin sehnte sich nach einer Entschleunigungsreise, deshalb entschloss sie sich zu einer sechswöchigen Tour durch Deutschland in ihrem kleinen Auto: Mit ihren 13 PS kann "Gretel" maximal 71 Stundenkilometer fahren. Da das Goggomobil jedoch meist außerdem auch noch einen kleinen Wohnanhänger ziehen musste, waren 50 Kilometer pro Stunde die Höchstgeschwindigkeit.Rund 3000 Kilometer sind es am Ende geworden, trotz der insgesamt acht Pannen. "Ich habe mein Entschleunigungsziel erreicht", sagt die junge Frau. Hört man ihre Geschichte, wirkt der Satz überraschend: Dürften es doch hauptsächlich die Erlebnisse gewesen sein, die diese Wirkung erzielten.Die Reise begann in Dingolfing, wo "Gretel" 1969 gefertigt wurde. Mit Ohrstöpseln ging es durch ganz Süddeutschland bis Berlin, Hamburg und Kiel. Manchmal sei sie auch mit dem Pfefferspray in der Hand im Wohnanhänger gelegen. Zu den "wertvollsten Begegnungen" zählt Schäb ihren Aufenthalt im Kloster Arenberg bei Koblenz. Sätze wie "Stress fällt leichter, wenn Arbeit sinnstiftend ist" von Schwester Ursula habe sie heute noch im Ohr."Heute würde ich keine Termine mehr vorbereiten", merkte Schäb an. Tatsächlich hatte sie ein ziemlich umfangreiches Programm von 16 "Stopps" verabredet. "Ich wollte wissen, wie andere Menschen Entschleunigung erfahren. Für mich bedeutet Entschleunigung keinen Verzicht", stellte die Buchautorin fest. Deswegen waren auch PC und Smartphone immer dabei.Überraschend kamen die Erlebnisse während der acht Autopannen. Bei ihrer "Lieblingspanne" zerlegte sie zusammen mit einem jungen ADAC-Helfer und ihrem Vater am Handy den Vergaser total, um eine locker gewordene Schraube mit dem richtigen Schraubenzieher zu fixieren. Am Berg war die Goggomobil-Fahrerin oftmals auf die Hilfe von anderen Autos mit Anhängerkupplung angewiesen. Die Kraft des Goggos reichte nicht, um den Anhänger mitzuschleppen. "Rausspringen, Keile unter die Räder schieben und auf Hilfe warten", das war die einzige Lösung. Rückblickend schwärmt Schäb: "Die schönsten Begegnungen waren meist die ungeplanten."