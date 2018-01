Mit seiner Frau, die als Chemie-Ingenieurin unter anderem Blutgerinnungsmittel für Kosmonauten, Präparate gegen die Auswirkungen der atomaren Strahlenbelastung durch die Tschernobyl-Katastrophe ("die haben wenig geholfen"), oder auch Vitamin-Präparate entwickelte, reisten die Zilbermans im Jahr 1998 als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland aus. Im Hammerweg hat das Jubelpaar eine neue Heimat gefunden. Dort gratulierte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß zur eisernen Hochzeit.Das Glück der Familie ist perfekt. Sohn Eugen Silbermann , ein Raketenbauer, kam schon 1995 in den Westen und wohnt heute bei seinen Eltern in Weiden. Enkel Jurij lebt nebenan, arbeitet als Gastronom in Regensburg und kocht zur eisernen Hochzeit auf. Die beiden weiteren Enkel leben ebenfalls in Deutschland, Dimitri in Nürnberg und Sofia in Baden-Württemberg.Einen Ehrenplatz in der Wohnung des Jubelpaares hat das Bild von Urenkelin Sarah. "Wir halten alle zusammen", betont Alexander Zilberman, der froh darüber ist, dass seine Frau die schwere Herz-OP im vergangenen Jahr so gut überstanden hat. "Den meisten Rentnern in Russland geht es nicht so gut wie uns in Weiden."