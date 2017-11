Sie gaben sich am 3. November 1967 das Jawort. Auf den Tag genau 50 Jahre ist das nun her und ihre Liebe ist ungebrochen.Heute weiß der Rentner: "Es gibt für mich keinen schöneren Ort als Weiden, und mir konnte nichts besseres passieren, als Brigitte kennenzulernen." Beide wissen: "Eine goldene Hochzeit erreicht nur, wer sich genug Freiraum gibt und weiß, was dem Partner gefällt." Beide sind wie eh und je für ihre drei Kinder und drei Enkelkinder da und kümmern sich um Haus und Garten. Aber auch für ihre Hobbys ist Zeit.Am Wochenende kommt die Familie und feiert das Jubiläum bei leckerem Essen. Denn die 72-Jährige hat ein Geheimrezept für Liebende: "Liebe geht durch den Magen."