Die Angeklagte könnte genauso gut Werbung für Margarine machen. Die Fränkin (59) mit den honigblonden Löckchen ist gerade Großmutter geworden. Ihre beiden erwachsenen Söhne sitzen im Zuhörerraum. Kopfschüttelnd. Denn "Oma" wandert in den Frauenknast. Wegen Crystal-Schmuggel.

Drogen: Verfahren von 18. bis 22. September Montag: Strafkammer Landgericht Weiden: zwei Frauen, zwei Männer aus Thüringen, 75 Gramm Crystal, gekauft auf dem Asia-Markt in Cheb, geschnappt in Waldsassen.



Dienstag: Schöffengericht am Amtsgericht Weiden: Einfuhr von 4 Gramm Crystal aus Eger durch zwei Nürnberger (38 und 40). Schöffengericht am Amtsgericht Tirschenreuth: unerlaubter Anbau von Cannabis. Berufungskammer Weiden : Einfuhr von Betäubungsmitteln.



Mittwoch: Strafkammer: eine Hausfrau (27) und ein Angestellter (29) aus Mittelfranken, 100 Gramm Crystal, gekauft auf dem Asia-Markt in Cheb, gestoppt in Waldsassen. Jugendrichter: Drogendelikt. Strafrichter Tirschenreuth: unerlaubte Einfuhr von 4 Gramm Crystal.



Donnerstag: Strafkammer: zwei Franken, fünf Fahrten über Waldsassen, jeweils 80 bis 100 Gramm Crystal. Die Verkäufe sollten im Raum Erlangen und Nürnberg erfolgen. Schöffengericht: ein "Exot": ein Weidener (37) mit Marihuana-Anklage. Parallel bei der Berufungskammer : BTM-Einfuhr. (ca)

Sie ist weder süchtig, noch vorbestraft. Die Fabrikarbeiterin ließ sich von der Gewinnspanne locken. 80 Gramm Crystal waren in ihrem Büstenhalter versteckt, als die Polizei sie in Waldsassen von der Straße winkte. Sie hatte dafür auf dem Asia-Markt in Cheb 1700 Euro bezahlt. Ein günstiger Preis, der verrät, dass es nicht ihre erste Tour war. Im Raum Nürnberg hätte sie 8000 Euro bekommen. Die Kunden warteten schon.Die Verhandlung ist eine von vielen. Täglich, wirklich täglich, landen solche Fälle auf den Tischen der Richter in Weiden. "Das ist unsere Haupttätigkeit", sagt Landgerichtspräsident Walter Leupold in einer Sitzungspause. Rückläufige Tendenzen haben sich nicht durchgesetzt: "Der einzige Grund dafür lag meines Erachtens in der Kontrolltätigkeit der Bundespolizei, die kurzzeitig an die Grenze abgezogen war." Kollege Thomas Weiß, Amtsgerichtsdirektor in Tirschenreuth, schätzt in seinem Haus den Anteil von BTM-Einfuhren auf ein Drittel aller Strafverfahren.Allein in dieser Woche sind im Landgerichtsbezirk zehn Drogenprozesse terminiert. Selten geht es um Cannabis. Dafür kommt fast ein Kilo Crystal zusammen. "Klassiker" ist die Shoppingtour fränkischer Kunden nach Cheb: Sie kaufen auf dem Dragon-Bazar "Kristall" ein und bringen es über den alten Grenzübergang Waldsassen ins Land. Und wenn sie nicht gestoppt werden, verkaufen sie es im Großraum Nürnberg/Erlangen gewinnbringend weiter.Bezahlt wird dieser Gewinn mit der Gesundheit junger Menschen. Das weiß jetzt auch die Angeklagte: "Ich habe in Haft Mädchen gesehen, die Crystal konsumiert haben. Ich will damit nie wieder zu tun haben." Leupold reagiert mit Härte: "Wenn man sieht, wie die, die dieses Zeug schlucken, körperlich verfallen, wie es bei denen bergab geht, wie sie zum Teil in Wahn verfallen, dann muss man eine deutliche Grenze setzen." Mit vier Jahren Haft für die Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge kommt die 50-Jährige noch gut weg. "Dafür sind aus diesem Gerichtssaal schon Leute mit 7 Jahren hinausgegangen." Die nicht geringe Menge beginnt bei 5 Gramm, bei der Angeklagten wurden 80 gefunden. Das hätte theoretisch für 2300 Konsumeinheiten gereicht.Warum ist es so schwer, dem Problem beizukommen? Die Zusammenarbeit mit den tschechischen Ermittlungsbehörden läuft sehr gut, sagt Landgerichtspräsident Leupold: "Aber warum diese Märkte dauerhaft zur Verfügung stehen, kann ich nicht nachvollziehen." Für Donnerstag, 5. Oktober, hat er die Kollegen vom Bezirksgericht Pilsen nach Weiden eingeladen. Alle werden dabei sein: Polizei, Staatsanwälte, Zollfahnder, die Richter. Thema: Crystal.