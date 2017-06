Es spricht einiges dafür, dass die Zollfahnder und Staatsanwalt Christian Härtl einen richtig dicken Fisch an Land gezogen haben. Vor dem Landgericht steht seit Montag Jahi L. (48), genannt der "Papa von Holland". Er soll von Rotterdam aus in großem Stil mit Heroin und Kokain gehandelt haben.

Ausgerechnet in der bayerischen Provinz wird dem Mazedonier der Prozess gemacht. Warum Weiden? Das Zollfahndungsamt München hatte unter anderem nicht offen ermittelnde Beamte ("Noebs") der hiesigen Spezialeinheit auf ihn angesetzt. Jahi L. ging einem Scheinkäufer auf den Leim. Eine Besprechung zur Übergabe von 15 Kilo Heroin fand in einem Weidener Restaurant statt - hinterher klickten am 27. November 2016 die Handschellen.Jahi L. ist nicht geständig, und er ist ungehalten. Das Wort "Nazi", in einer Pause in Richtung Staatsanwaltschaft gezetert, ist auch auf Mazedonisch unschwer zu verstehen. Landgerichtspräsident Walter Leupold stellt im Falle eines Geständnisses 5 bis 6 Jahre Haft in Aussicht. Bis zu 9 Jahre können es werden, wenn sich die Beweislage verdichtet - wonach es aussieht - und es zu einem Urteil kommt. Angeklagt ist der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.Dabei ist der "Bonus" schon eingerechnet, den Verteidiger Jörg Meyer anmahnt: Es handelte sich um reinen Verbalhandel. Kein Gramm wurde übergeben. Die Tat sei durch die Behörden provoziert worden, so Meyer weiter. Zudem künstlich eine Zuständigkeit für Weiden geschaffen worden. Eigentlich fand die Besprechung zunächst in einer Raststätte in Nürnberg-Feucht statt, als man Jahi L. und seinen Fahrer noch nach Weiden lotste - wo man dann zuschlug. Der Chauffeur, ein Eisverkäufer aus dem gleichen mazedonischen Dorf, ist mitangeklagt. Er legt am Montag ein Geständnis ab und wird wohl bald ein freier Mann sein.Zu einem Geständnis kann sich "le petit papa", wie ihn die Kundschaft aus dem Elsass nennt, bisher nicht durchringen. Dabei steht dem 48-Jährigen angesichts der Beweislage das Wasser schon bis zum schmalen Hals. Die Berufsrichter unter Vorsitz von Walter Leupold waren mit Staatsanwalt Härtl Ende letzter Woche in Frankreich. Die französische Polizei hat Jahi L. nämlich parallel im Visier. Die Ermittler aus Mülhausen hatten 2015 recherchiert, woher ihre örtliche albanische Drogenmafia den Stoff bezog. In einer Abhöraktion stieß man auf den jetzt in Weiden angeklagten Jahi L. in Rotterdam.Im Sommer 2016 schnappten sich die Franzosen einen Kurier auf der Heimfahrt von Holland nach Frankreich: Er hatte sechs Kilo Heroin im Auto. Auch diesen Kurierfahrer haben die Weidener Richter letzte Woche vernommen. Er sagt: Jahi L. organisiere europaweiten Heroinhandel. Seine "Zone" reiche bis nach Tschechien und in die Slowakei. Die sechs Kilo habe er in Rotterdam von Jahi persönlich bekommen. Er kenne ihn - dafür gibt es Fotobeweise: Der Kurier chauffierte Jahi L. einmal in eine Spielbank bei Mülhausen, wo dieser "60 000 Euro in einer Nacht verlor".Auch an dieser Stelle schüttelt der 48-Jährige empört den Kopf: Er habe damals nur gewonnen. Bis Freitag hat er Bedenkzeit. Dann ist der zweite von vier Prozesstagen angesetzt.