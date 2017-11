Sasan Zaheri zeigt vom 2. bis 20. Dezember in der Galerie des Alten Schulhauses großflächige Bilder aus seinen farbenprächtigen Traumwelten, für die er sich von der Schule von Isfahan inspirieren ließ. Der Iraner setzt auf Blattgold Acryl, Aquarell und Öl. Nach der Tradition seiner Heimat verwendet er auch viel Blattgold für seine Arbeiten. Zaheri, der in seinem Heimatland eine eigene Kunstgalerie betrieb, studierte in Teheran Kunstmalerei. Nachdem er im Iran wegen einiger seiner Karikaturen Probleme bekam, entschloss er sich 2012 sein Heimatland zu verlassen. Vernissage ist am 2. Dezember um 17 Uhr.