Schwandorf/Prag. Bei einem in Tschechien im Bezirk Zlin, etwa 250 Kilometer südöstlich von Prag, tot aufgefundenen Wildschwein wurde die Afrikanische Schweinepest festgestellt. Damit ist diese Krankheit deutlich näher an Bayern herangerückt.

Das Veterinäramt am Landratsamt Schwandorf gibt deshalb aktuelle Informationen für Schweinehalter und Jäger, zumal im Osten sowohl die Afrikanische als auch die Europäische Schweinepest grassiert. Bisher traten die Afrikanische und die Europäische Schweinepest in Polen, den baltischen Staaten sowie in der Ukraine, Weißrussland und Russland auf. Der Fall aus Tschechien gibt zu Vorsorgemaßnahmen Anlass, um eine Seucheneinschleppung möglichst zu verhindern oder sie schnellstmöglich zu erkennen. Jäger sollen alle krank erlegten oder verendeten Wildschweine, auch schon stark in Verwesung übergegangene Tierkörper, dem Veterinäramt melden, damit eine Untersuchung erfolgen kann. Es ist wichtig, die Hygieneregeln konsequent zu beachten. Bei Jagdaufenthalten im Ausland ist Vorsicht geboten, da eine Verschleppung der Krankheit auch über Jagdtrophäen, Schwarzwildprodukte oder Kleidungsstücke denkbar ist.Auch Viehhändler und Transporteure mit Kontakt zu Schweinebeständen sollen Hygienemaßnahmen beachten. Fahrzeuge sind regelmäßig nach Vorschrift zu reinigen und zu desinfizieren. Tierbestände sollten möglichst nicht betreten werden. Für nähere Auskünfte steht das Veterinäramt unter der Telefonnummer (09431) 471-236 zur Verfügung.