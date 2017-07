Vorspielabend der Klavier- und Gitarrenklasse - Franz-Grothe-Schule

(kzr) Über ein breites Band der Leistungsstärke erstreckte sich der Vorspielabend der Klasse Gitarre-Klavier der Franz-Grothe-Schule. Von Schülern, die ein und zwei Jahre in der Musikschule lernen, bis hin zu fortgeschrittenen Schülern, die sich gesanglich selbst auf dem Klavier begleiten, reichte der Vortragsabend.

Den Anfang machte Damiano Falcone mit einem traditionell russischen Lied "Sascha". Giulian Alvelo spielte am Klavier "Das erste Licht", ein Arrangement von Fred Kern. Ein Scherz-Trio gab es in Allegro mit einem raschen und heiteren Vortrag von Agnes Schmauß. Der einzige Gitarrist war Eric Walter mit seinem "Carribean Dance", den er mit seinem Musiklehrer Wolfgang Charanza im Auditorium als Zusammenspiel vortrug. Enzo Bayer und Elias Schmauß setzten sich ans Klavier und gaben "On the Floor" und "Yesterday" zum Besten.Simon Haberland spielte am Klavier "Sunshine Woman". Alica Girisch spielte schon gekonnt die "Ballade pour Adeline". Jennifer Scherebak glänzte mit zwei Stücken, und zum Abschluss setzte sich Thomas Scharlo ans Klavier. Er begleitete sich gesanglich zu "I believe, I can fly". Dabei spielte er ohne Notenvorlage.