Vorspielabend der Violinschülerinnen am Elly-Heuss-Gymnasium

Ein Vorspielabend der Violinschülerinnen mit Musiklehrer Thomas Kaes erfreute im Elly-Heuss-Gymnasium. Am Klavier begleitete Claudia Lehmann-Schmidkunz. Für die meisten der jungen Musikerinnen war es der erste Auftritt vor Publikum. Zu Gehör kamen Stücke aus den Epochen des Barock, der Klassik und der Romantik. Die Zuhörer bedankten sich am Ende mit wohlwollendem Beifall bei den Mitwirkenden und gingen danach in eine laue Sommernacht.