Der Blick in die Menschheitsgeschichte gibt oftmals gute Erklärungen auch für die aktuellen Probleme unserer Gesellschaft. Dass dies auch unterhaltsam sein kann, bewies der Vortrag von Pfarrer i. R. Reiner Holl beim Freundeskreis Weiden der Evangelischen Akademie Tutzing. Im ersten Vortrag der Veranstaltungsreihe 2018 sprach der Historiker über das Thema "Der Mythos der Stadt". Die Besucher im Martin-Schalling-Haus freuten sich dabei auch über ein Wiedersehen mit dem ehemaligen evangelischen Stadtpfarrer von Vohenstrauß.

Der Inhalt des Vortrags von Pfarrer Holl richtete sich vorwiegend auf die berühmtesten Städtegründungen in der vorchristlichen Zeit, die Bezüge zur Gegenwart wurden jedoch stets deutlich. Zunächst erinnerte Holl daran, dass nach dem Ende der Eiszeit das Land zwischen Euphrat und Tigris ("fruchtbarer Halbmond") zu "einer der Wiegen der Menschheit" und damit zur Grundlage unserer Zivilisation wurde. Ackerbau und Viehzucht kommen von dort.Dies war das erste Ausrufezeichen im Vortrag, das zum Nachdenken anregen sollte, denn heutzutage liegen in diesem Gebiet teilweise oder ganz die Staaten Syrien, Irak, Libanon und Israel. Holl beschrieb, wie aus Nomadenvölkern in einem langen Entwicklungsprozess fest ansässige Städtebewohner geworden waren. Die Menschen lernten Pflanzen selbst anzubauen, "unselbständiges Leben verwandelte sich in Selbstständigkeit". Familien und Sippen konnten beieinander bleiben. Keramik ermöglichte eine Vorratshaltung. Städte mit schützenden Mauern entstanden, Handel und Märkte kamen auf. Um das alles zu organisieren wurde eine hierarchische Gesellschaftsordnung und eine öffentliche Rechtsprechung, Polizei und Militär erforderlich. Die Schrift entwickelte sich als eine der wichtigsten Kulturtechniken. Holl zeigte auf, welche Verbindung zwischen den einzelnen Buchstaben unseres heutigen Alphabets mit den Bilderzeichen der damaligen Zeit besteht. Mit der Bemerkung "Schreiben ist Macht, heutzutage droht der Verlust dieser wichtigen Kulturtechnik", wurde ein weiterer Bezug zur Gegenwart hergestellt.Die Städte Jericho und Babylon ("Urbild einer sündigen Megametropole") entstanden. Ihr Mythos reicht bis in die heutige Zeit. Der Zugang zu den Leitkulturen setzte das Wohnen in der Stadt voraus. Auch hier kann ein Bezug zur heutigen Zeit gedacht werden. Die Zerstörung von historischen Städten durch "Bulldozer des IS" ordnete Holl in eine längere Reihe von religiös bedingten Zerstörungen in der Geschichte ein.Bezogen auf den "Turmbau zu Babel" stellte Holl fest: "Wenn Menschen anfangen, solche übermenschlichen Dimensionen zu erstellen, gibt es Streit." Er verwies auf München, wo es Wohnblöcke mit 15 000 Bewohnern gebe. Jerusalem, Athen und Rom wurden im weiteren Verlauf des Vortrags als "Mythos-Städte" beschrieben. Es sei das "städtische Griechenland" gewesen, in dem sich die Demokratie entwickelt habe. Allerdings sei auch später König Otto als griechischer König gescheitert, weil dort "zwei Welten aufeinanderstoßen". An dieser Stelle des Vortrags fiel auch der Name Schäuble.