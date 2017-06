Gott lässt sich durch Gebete oder gute Werke nicht gnädig stimmen. So lautet eine von Martin Luthers zentralen Überzeugungen, wie Professor Hans Schwarz bei der KAB ausführt.

"Martin Luthers Lehre, verdeutlicht an seinen zentralen Überzeugungen" - so lautete das Thema eines Vortrags von Professor Hans Schwarz am Donnerstagabend bei der KAB Weiden-Ost. Schwarz ist emeritierter Professor für systematische Theologie und theologische Gegenwartsfragen an der Universität Regensburg und dort zuständig für die Ausbildung von Doktoranden.Wie Vorsitzende Christa Burzer betonte, hätten ihn zahlreiche Veröffentlichungen, Vorträge und Vorlesungen an Universitäten in den USA, Asien und Australien international bekannt gemacht. Reichtum sei unwichtig und um Geld zu beten falsch, betonte der Referent und verwies auf ein Gespräch mit einem seiner Doktoranden aus Korea. Keine der großen Persönlichkeiten der Religion sei reich gewesen.Wer nur an sich selbst denke, handle falsch. "Ein Gott, der das tut, was wir uns wünschen, kann leicht zu einem Fantasiegebilde unserer Wünsche werden." Luther habe schon vor Jahrhunderten erkannt, dass Gott keine Wunschvorstellung sei, sondern eben Gott. Für Luther damals ein wesentlicher Teil seiner zentralen, reformatorischen Erkenntnis. Gott könne nicht domestiziert werden. Schon zu Luthers Zeiten habe man versucht, Gott für seine Zwecke zu missbrauchen. Immer sei es darum gegangen, sich einen gnädigen Gott zu gestalten. Geschuldet gewesen sei dies aber den damaligen Umständen. Als Luther mit 63 Jahren gestorben sei, habe er als alter Mann gegolten. "Und er selbst hat sich wohl auch so gefühlt." Das Leben damals sei härter gewesen. Schwarz erinnerte an Pest und Cholera, nicht behandelbare Nierensteine und Bluthochdruck. "Da man von diesem Leben wenig erwarten konnte, wollte man sicher sein, dass es einen gnädigen Gott gibt, der einem wenigstens ein angenehmes Jenseits verschafft." Deshalb habe man alles dafür getan, Gott unter Druck zu setzen.Wallfahrten, Spenden an die Kirche, Reliquien, Kloster: Man habe, wie auch Luther, Gott günstig stimmen wollen. Schwarz: "Unser Universum ist Milliarden Jahre alt und hat einen Durchmesser von Milliarden Lichtjahren. Wenn es einen Gott in und über dieses Universum hinaus gibt, wie können wir je diesen Gott manipulieren oder für uns gnädig stimmen?"Schon allein der Versuch sei Blasphemie. Was schon Luther erkannt habe, so der Referent. Der Reformator sei zu Recht wütend geworden, wissend, welche Zeremonien fromme und verängstigte Zeitgenossen erfunden hätten, um einen gnädigen Gott zu bekommen. Seine Schlussfolgerung: Kein Gebet, keine guten Werke, Gottesdienste, Wallfahrten oder was man sich sonst ausdenken könne, würden genügen, Gott gnädig zu stimmen. Die Verfehlungen der Menschen seien zu groß. "Wenn wir angenommen werden, dann nur aus Gottes unverdienter Barmherzigkeit."