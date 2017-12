Hubert Ettl hat als ehemaliger Atheist zum Glauben zurückgefunden. Und er hat genaue Vorstellungen von Gott und dem Christentum.

Kurz vor Weihnachten ging es im Martin-Schalling-Haus um die wichtigste Frage, die sich in allen Religionen stellt: Welche Wege führen zum Glauben an einen Gott? Ehrenfried Lachmann, Sprecher des Freundeskreises der Evangelischen Akademie, begrüßte Buchautor Hubert Ettl aus Viechtach. Die Antwort auf die Frage gab der ehemalige Lehrer und Verleger am Schluss seines Vortrags. In den christlichen Glauben wuchs man früher fast selbstverständlich und automatisch hinein. Heute sei es ein offener Weg der Suche und des Zweifels. "Das Auswendiglernen von Glaubensinhalten reicht heutzutage nicht mehr aus", sagte Ettl. Vielmehr gehe es um individuelle Wege, die zum Glauben an Gott führen. Einfache Lösungen gebe es nicht, nur Fundamentalisten würden diese bieten. Kirchen sollten "Herbergen für Sinnsuchende" sein.Der Mitgliederrückgang der christlichen Kirchen sei hauptsächlich auf das veränderte Verhältnis zwischen Menschen in der modernen Welt und den Glaubensfragen zurückzuführen. Schließlich wolle der Mensch Gott und die Lebenswelt verstehen. Auf dem Weg zum Glauben müsse sich jeder die Frage beantworten, ob "der personale Gott doch nur eine Illusion sei". Mit den Mitteln der Wissenschaft sei Gott nicht "einzufangen", sagte Ettl. Trotzdem hätten Kirchenlehrer wie Johannes Paul II. oder Benedikt XVI. Glauben mit Vernunft verbunden. Als Fazit formulierte er: "Wissenschaft und Vernunft müssen kein Gegenspieler zur Religion sein. Sie können sich ergänzen."Ettl stellte die Frage, an welchen Gott man heute glauben könne. Einstein hätte nicht an einen personalen Gott geglaubt, sich aber als religiösen Menschen gesehen. Ettl sagte "Ja" zur Frage, ob man das "Göttliche" als personellen Gott begreifen solle. Der Mensch brauche eine Vorstellung von Gott. Weltbild und Gottesbild gehörten zusammen. Ettl diskutierte, ob Gott liebend oder strafend sei. Eine mögliche Antwort ergebe sich aus der Leidensgeschichte Jesu. Diese sei Solidaritätsbeweis Gottes, auch der Messias leide wie die Menschen. Von der Kirche wünscht sich Ettl "klare Worte, wenn es um die Ablehnung des strafenden Gottes geht".