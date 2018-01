Bösartige Tumore der Niere, der Harnblase und der Prostata gehören mit zu den häufigsten Krebserkrankungen und -todesursachen in Deutschland. Ihre Entstehung zu vermeiden, ist nach Aussagen von Experten kaum möglich. Würden sie aber frühzeitig erkannt, sei eine Therapie in vielen Fällen erfolgreich.

Nur 40 Prozent der Männer nehmen Möglichkeit wahr

Was dafür nötig ist, darauf wird Professor Dr. Dr. Thomas Bschleipfer, Chefarzt der Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderurologie am Klinikum Weiden, im Rahmen der Vortragsreihe 2017/2018 eingehen. Beginn ist am 16. Januar um 19 Uhr im Besuchercafé (Foyer) des Klinikums.Mehr als jeder vierte Todesfall in Deutschland ist auf eine bösartige Erkrankung zurückzuführen - eine viel zu hohe Zahl. "Gerade die urologische Vorsorgeuntersuchung bietet eine hervorragende Chance im Hinblick auf Behandlungsmöglichkeiten und spätere Lebensqualität - insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem die Erkrankung für den Patienten noch nicht spürbar ist", weiß Professor Bschleipfer.Rund 67 Prozent der Frauen, aber nur 40 Prozent der Männer nehmen die Möglichkeit zur Krebsfrüherkennungsuntersuchung (KFU) regelmäßig wahr. Neben dem Alter spielen auch Faktoren wie Partnerschaft, Kinder oder der generelle Gesundheitszustand eine große Rolle. "Je besser Patienten informiert sind, umso stärker wird das Angebot einer KFU auch genutzt. Unser Ziel muss sein, vor allem jüngere Patienten zur Vorsorge zu bewegen. Denn bei malignen, also bösartigen Erkrankungen, sind die Erfolgsaussichten einer Therapie bei einer frühzeitigen Entdeckung am größten", betont der Chefarzt der Urologie.Jedes Jahr erkranken in Deutschland mehr als 15 000 Patienten neu an einem bösartigen Nierentumor, zirka 16 000 Patienten an einem malignen Blasentumor und fast 60 000 Patienten an einem Prostatakarzinom. Die Entdeckung dieser Tumore in einem frühen Stadium ist Ziel der urologischen Vorsorgeuntersuchung. Was die KFU umfasst, welche diagnostischen Möglichkeiten umgesetzt und welche Therapieverfahren angewandt werden können, wird Bschleipfer in seinem Vortrag ausführlich erläutern.