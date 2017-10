Am Sonntag, 12. November, spielt um 17 Uhr in der Max-Reger-Halle das Sinfonieorchester der Stadt Weiden ein Konzert unter der musikalischen Leitung seines Dirigenten Dieter Müller.

Leitfaden sind Worte von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, der an Opfer von Krieg, Verfolgung und Not erinnert. Beginnend mit der Tragödie um den antiken Helden "Coriolan", dem Beethoven in seiner Bühnenmusik ein musikalisches Denkmal gesetzt hat, geht das Programm in den folgenden Werken auf die märchenhaft-tragischen Figuren von Peer Gynt in der "Peer-Gynt-Suite" des norwegischen Komponisten Edvard Grieg und "Pelléas et Mélisande" von Gabriel Fauré ein.Am Ende steht das großartige Werk "The Story of Anne Frank" (1929-1945) des österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz.Zwei Jubiläen - 500 Jahre Reformation und 25 Jahre Sinfonieorchester der Stadt Weiden - begleiten das Konzert. Mit der Festouvertüre "Ein feste Burg ist unser Gott" von Otto Nicolai wird der Reformator Martin Luther gewürdigt. Musikalischer Festschmauß des "Jubiläumsorchesters" ist das "Morceau Symphonique" für Posaune und Orchester des französischen Komponisten Alexandre Guilmant mit dem Einsatz von Solo-Posaunist Tom Brüderer.Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, ermäßigt für Schüler, Studenten und Auszubildende 8 Euro. Karten sind im Vorverkauf im Sekretariat der Franz-Grothe-Schule sowie an der Abendkasse in der Max-Reger-Halle erhältlich.