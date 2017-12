Das Augustinus-Gymnasium begeistert mit seinem vorweihnachtlichen Konzert wieder einmal die Zuhörer. Vor allem die Chöre imponieren durch ihr hohes Maß an Improvisationskunst, Souveränität und Spritzigkeit.

Walburga Puff verstand es meisterhaft, das mit reichlich spieltechnischen Raffinessen gespickte Werk "Puer nobis nascitur" von Nicolas le Begue mit dem nötigen Gefühl für die Trompete von der Empore aus in die Tiefe der Kirche zu blasen. Den Begleitpart an der Orgel übernahm David Kirschsieper, der schon für das glänzende Auftaktstück von Felix Mendelssohn-Bartholdy, "Präludium in C-Dur", verantwortlich zeichnete. Wie Schulleiter Helmut Matejka in der Herz-Jesu-Kirche eingangs betont hatte, wolle das Gymnasium mit nachdenklichen und beschwingten Liedern dem Weihnachtsfest ein Stück weit entgegenleuchten. Bereits beim gleichstimmigen Chor beeindruckten Harmonie und mitreißende Stimmen. Unter Stabführung von Peter Pollinger begeisterten die Mädels und Jungs, die sich im Altarraum aufgereiht hatten, mit dem Spiritual "Somebody's knocking" oder Bill Readdys "While Shepherds Rocked".Dann formierten sich einige Solisten zu einem Gesangsensemble, begleitet von Astrid Karl am E-Piano. Den solistisch geprägten Stimmen gelang es hervorragend, den spätmittelalterlichen Klang zu erzeugen, der für "Veni, veni, Emmanuel" nötig war. Etwas zaghaft, aber deshalb nicht weniger sympathisch, allein schon wegen der Santa-Mützen: die Unterstufen-Band mit "Jingle Bell Rock" von Joe Beal und Jim Booth. Das Orchester unter Leitung von Katharina Scharnagl intonierte unter anderem die Titelmusik aus "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "Chocolat" von Rachel Portman. Alexandra Nowak sang "O Holy Night" von Adolphe Adam, honoriert mit starkem Applaus.Dann überzeugte das Gesangsensemble mit "Lied an der Weihnachtsmann" von Edvard Grieg und Max Regers "Mariä Wiegenlied". Mitreißende Akzente setzte das Instrumental-Ensemble mit Bart Howards "Fly me to the Moon" und Vaughn Monroes "Let it snow". Bevor der leistungsstarke gemischte Chor mit instrumentaler Unterstützung das Finale einläutete, beeindruckte das Vokal-Ensemble unter anderem mit "Can you hear the Angels".Mit Robert Rays "I believe in God" und "Holy, holy, Lord God of hosts" aus der "Gospel Mass" stand schließlich das Aushängeschild des Augustinus, der große Chor, mit seinem mächtigen Klangvolumen, im Rampenlicht. Dabei wahrte man, was Einfühlungsvermögen und Spannungsreichtum betraf, stets die Balance zwischen Solisten (Rebecca Obwandner und Maximilian Janner) und Chor. Den Abschluss bildeten das "Ave Maria" und "Can't wait for Christmas", bevor der große Schlussapplaus ausbrach.