Vorwurf: auf Schulhof gedealt

Ist auf dem Schulhof einer Mittelschule reger Marihuana-Handel betrieben worden? Dieser Frage geht das Schöffengericht nach. Am Dienstag musste der Prozess vertagt werden: Die Hauptzeugen kamen nicht.

(rns) Von Dezember 2016 bis März 2017 soll ein 23-jähriger Äthiopier in der Max-Reger-Stadt mit Rauschgift gedealt haben, um sich eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen. Staatsanwältin Carina Särve wirft ihm 40 Fälle des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vor. Der in Weiden wohnende Ledige weist allerdings sämtliche Vorwürfe weit von sich.Laut Anklage soll er nur kleine Mengen - ein bis drei Gramm - vertickt haben. Am Dienstag stand er vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl. Das Gericht kam in der Sache nicht weit. Zwei Hauptzeugen fehlten. Ein Amerikaner, den der Angeklagte öfters beliefert haben soll, kam nicht zum Prozess. Rechtsanwältin Jutta Carrington-Conerly teilte mit, dass seine eigene Verhandlung demnächst anstehe und er bis dahin von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch mache. Eine weitere Zeugin, ebenfalls US-Bürgerin, war nicht auffindbar.Per Erklärung durch seinen Rechtsanwalt Florian Münch (Regensburg) ließ der Angeklagte verlauten, dass er zwar von der Frau nach Drogen gefragt worden sei. Er habe jedoch abgelehnt, etwas zu besorgen. Obwohl sie und ihr Freund hartnäckig weiter gebohrt hätten, sei er standhaft geblieben und habe ihnen nichts verkauft. Daraufhin sei er im September vor seiner Haustür mit einem Aschenbecher krankenhausreif geschlagen worden. Die von der Polizei beschlagnahmten 560 Euro seien seine Ersparnisse und kein Geld aus Rauschgiftgeschäften.Da die Vernehmung weiterer Zeugen ohne die Hauptzeugen sinnlos gewesen wäre, setzte Heindl die Verhandlung aus. Sie wird neu terminiert, wenn die Polizei den Aufenthaltsort der Amerikanerin ermittelt hat und der Prozess gegen den anderen mutmaßlichen Drogenkonsumenten abgeschlossen ist.