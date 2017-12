"Vox Aeterna" ist ein preisgekröntes Ensemble, bestehend aus Absolventen des Max-Reger-Gymnasiums in Amberg, gegründet 2015. Die jungen Sänger eint die Liebe zur Musik.

Ihr Repertoire ist vielfältig, deckt die Geschmäcker ab, aber auch Epochen und Stile. Das Programm richtet sich an Jung und Alt. Zusammen mit dem Streichquartett - Anna Godelmann, Anna-Sophia Kraus (Violone), Vera Dörfler (Viola) und Christoph Pickelmann (Cello) - präsentierte das Vokal-Ensemble im Hörsaalgebäude der Ostbayerischen Technischen Hochschule Weiden ein vielbeachtetes Weihnachtskonzert. Auf eindrucksvolle Weise demonstrierten die Künstler die Strahlkraft der Weihnachtszeit.Arrangiert wurden die Stücke von Pianist Johannes Raab. Trompete spielten Sophia Hofmann und Jürgen Probst. Zu Gehör kamen Werke und Chorsätze von Morten Johannes Lauridsen ("Dirait-on"), Brian Kay ("Gaudete"), John Rutter ("Candlelight Carol"), Wiliam J. Kirkpatrick ("Away in a manger"), John Francis Wade ("Adeste fideles"), Lorenz Maierhofer ("Großstadthirten"), Johann Sebastian Bach ("Ich steh an deiner Krippen hier"), Ariel Ramirez ("La Peregrinacion") und Arcangello Corelli ("Concerto Grosso"). Das Streichquartett intonierte eine Auswahl bekannter deutscher Weihnachtslieder. Das großartige Finale bildete das Traditional "Deck the hall" mit den Stimmen von Anna Lottner, Maria Seegerer und Lea Hohmann (Sopran), Carina Berndt, Annika Holweg und Theresia Schneider (Alt), Johannes Krieg, Johannes Lottner und Philipp Schlagbauer (Tenor), Florian Knab, Wolfgang Preuß und Florentin Siegert (Bass).