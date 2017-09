"Auf das richtige Kreuz kommt es an". Unter diesem Motto stand ein "Wahlgottesdienst" am Sonntag in St. Markus. Bereits am Eingang der Kirche hatten die Besucher die "Qual der Wahl" zwischen acht verschiedenen Süßigkeiten. Nach Vorliegen der ersten Prognose und später der Hochrechnungen projizierte Pfarrer Dominic Naujoks diese an die Wand.

"Herr, wir danken dir, dass wir wählen können", betete der Geistliche. Er rief die Gläubigen auf, dankbar zu sein, dass wir in Deutschland über 70 Jahre Frieden haben und auch die Freiheit der Wahl. "Was würde Jesus zur Wahl sagen?", so Naujoks in seiner Predigt. "Er würde nicht für und auch nicht gegen eine Partei sein, sondern für alle Politiker beten". Christ sein heiße, weder fundamentalistisch noch angepasst zu sein, sondern sich in der Bindung an Jesus Christus in ganz eigener Art zu engagieren.Den Gottesdienst gestaltete der Gospelchor "Hope & Joy" unter der Leitung von Remona Fink musikalisch. Unter anderem kamen in der voll besetzten Kirche "Halleluja Amen", "I almost let go", "Testify" und "Amacing Grace" zu Gehör. "The Train" spielte darauf an, dass für die "eine oder andere Partei der Zug abgefahren sein könnte".