Annaberg-Buchholz/Weiden. Die sogenannte Hammerlinde gilt in Weidens Partnerstadt Annaberg-Buchholz als einer der drei kulturhistorisch bedeutendsten Bäume in der Stadt. Jetzt ist dieser mächtige Baum vom gefährlichen Brandkrustenpilz bedroht. Die Stadt geht laut einer Pressemitteilung davon aus, dass er nur noch eine begrenzte Standzeit hat. Die etwa 300 Jahre alte, dreistämmige Linde am Frohnauer Hammer prägt seit Jahrhunderten die Ansicht des Technischen Museums. Ein Gutachter habe die Lebenserwartung auf fünf bis maximal zehn Jahre angesetzt. Trotz der prekären Situation entschieden sich der Technische Ausschuss des Stadtrates Annaberg-Buchholz dafür, den ortsbildprägenden Baum noch so lange wie möglich zu erhalten. Bild: Nicole Gottinger/Stadt Annaberg-Buchholz/dpa