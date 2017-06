(hcz) Durch die Prozession hätten sie "Zeugnis gegeben von unserem Glauben", lobte Stadtpfarrer Markus Schmid die Wallfahrer, die mit ihm von der Josefskirche zur Kapelle in Tröglersricht gepilgert waren. Den gut sechs Kilometer langen Weg begleitete eine große Schar Gläubiger mit Gebeten. Pfarrer Schmid trug die Monstranz durch die sommerlichen Fluren und Felder. An drei Stationen mit geschmückten Altären hielten die Gläubigen an. Bei der Ankunft in Tröglersricht waren es schließlich mehr als 200 Wallfahrer. An Pfingsten feierten die Christen den Heiligen Geist, sagte Schmid. Dieser möge "in uns Feuer und Flamme" sein für die Sache Jesu. Der Kirchenchor St. Josef unter der Leitung von Piotr Pajak begleitete den Gottesdienst unter freiem Himmel.