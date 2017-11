Warnbaken umgestellt

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend kurzerhand die Verkehrsführung im Almesbacher Weg geändert. Er stellte rot-weiße Warnbaken einer Baustelle mitten auf die Fahrbahn. Anwohnern fiel die ungewöhnliche Umleitung auf, sie informierten die Polizei. Die Polizei weist daraufhin, dass das "Verbringen von Hindernissen auf die Fahrbahn" strafbar ist und deshalb nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird. Hinweise auf den "Scherzkeks" (O-Ton Polizei) an die Polizeiinspektion Weiden, Telefon 0961/401-320.