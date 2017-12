Sie heißen "Crazy Robots" oder "La Bomba" und schauen vermeintlich harmlos aus. Doch, Vorsicht: Sie sind illegal - und höchst gefährlich. Aber auch legales Feuerwerk ist ein Risiko, wie die Vergangenheit in der Oberpfalz zeigt.

Schmuggel blüht

Rakete an Kopf

Es gibt immer Spaßvögel, die Raketen auf Menschen schießen. Das ist Harakiri. Bernhard Strobl, Amberger Stadtbrandrat

Wie richtig umgehen mit Krachern und Raketen? Damit Silvester nicht in der Notaufnahme endet oder die Feuerwehr plötzlich vor der Tür steht - einige Tipps zum richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern:



Nur in regulären Geschäften kaufen, nicht im Ausland. Keine illegalen oder selbstgebastelten Böller benutzen.



Wie erkenne ich legale Knallkörper? Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erklärt: Geprüftes Feuerwerk ist gekennzeichnet mit einer Registriernummer und dem CE-Zeichen, kombiniert mit der BAM-Kennnummer 0589. In Deutschland dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie zwei nur vom 28. bis 30. Dezember 2017 verkauft werden.



Wie schieße ich richtig? Bernhard Strobl, Stadtbrandrat von Amberg, rät: "Nicht in der Nähe von Menschen." Strobl hält einen Mindestabstand von drei Metern für in Ordnung. Nach der Zündung rasch entfernen, die Kracher nicht zu lange in den Händen halten. Die Polizei warnt: "Blindgänger" nicht noch einmal anzünden.



Raketen nur senkrecht abschießen, mit sicheren Abschussrampen. Die BAM empfiehlt: Raketen in eine leere Sektflasche stecken, die in einem Getränkekasten steht. Dann anzünden.



Hausbesitzern rät Stadtbrandrat Bernhard Strobl, brennbare Dinge ins Haus zu stellen und die Fenster zu schließen. Er warnt: "Raketen glühen lange nach." (jut)

Amberg/Weiden. Die Wucht ist extrem. Eine Melone, so groß wie ein Fußball, zerplatzt in tausend Stücke. Zerrissen von "La Bomba", einem in Deutschland verbotenen, sechs Zentimeter kleinen Silvesterkracher. Die Szene stammt aus einem von unzähligen Internet-Videos mit illegalen Feuerwerkskörpern.Dietmar Winterberg vom Polizeipräsidium Regensburg warnt vor verbotenen Knallkörpern: "Die bei der Zündung solcher Böller entstehende Energie ist enorm und kann extreme Verletzungen verursachen." Das Problem: Im benachbarten Tschechien werden solche Kracher auf Asienmärkten verkauft, auch "La Bomba". Winterberg sagt: "Die sehen vermeintlich harmlos aus, weil eher klein, bunt und lustig verpackt." Das täuscht. Sie sind brandgefährlich, genau wie alle anderen illegalen Böller. Laut bayerischem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz können diese Kracher eine bis zu 50 Mal größere Sprengwirkung als zugelassene Ware haben."Verlust von Gliedmaßen ist zu befürchten", warnt etwa die Gewerbeaufsicht Oberpfalz. Speziell vor "Crazy Robots". Die sehen wie handelsübliche Kracher aus, seien aber sehr gefährlich. Die enthaltene Nettoexplosivstoffmasse sei mit fünf Gramm um ein Vielfaches höher als bei handelsüblichen Böllern. Sogar der Hersteller gibt einen Sicherheitsabstand von 40 Metern an - was in der Realität so gut wie nie eingehalten wird.Die Polizei rät, Feuerwerkskörper nicht im Ausland zu kaufen. Denn diese Böller seien nicht geprüft und oft mit einem Blitzknallsatz versehen. Besitz, Weitergabe und Abbrennen solcher Kracher sind strafbar. Es drohen Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen in Höhe von bis zu 50 000 Euro.Lebensgefährlich können selbstgebastelte Böller sein. "Geringste thermische oder mechanische Einwirkungen können zu einer Explosion führen", teilt die Polizei mit. Jährlich würden deswegen Menschen sterben. Illegale Knallkörper werden das ganze Jahr über von Tschechien nach Deutschland geschmuggelt. "Zum Jahreswechsel natürlich verstärkt", sagt Michael Lochner vom Hauptzollamt Regensburg. Erst vor gut zehn Tagen haben Waidhauser Zöllner 33 Kilo illegale Pyrotechnik bei zwei Männern im Auto entdeckt. Darunter 200 Feuerwerkskörper der Kategorien drei und vier. "Kein Kindergeburtstag mehr", sagt Lochner. Und verboten. Für Böller der Kategorie vier bräuchte man eine Ausbildung als Pyrotechniker. "Da ist entsprechend Sprengstoff drin, dass man Arm oder Augenlicht verlieren kann."Aber auch bei zugelassenen Feuerwerkskörpern besteht ein Risiko. Ambergs Stadtbrandrat, Bernhard Strobl, sagt: "Grundsätzlich geht von Böllern immer eine Gefahr aus." Die hänge vor allem vom Umgang mit Feuerwerkskörpern ab. Viele machen, was ihnen gerade einfällt - oft nichts Gescheites. "Es gibt immer Spaßvögel, die Kracher zwischen die Leute schmeißen oder Raketen auf Menschen schießen", sagt Strobl. "Das ist Harakiri." An Silvester hätten er und die Amberger Feuerwehr immer viel zu tun. Durchschnittlich sechs bis sieben Einsätze. Immer wieder würden Kracher oder Raketen auf Balkone fliegen, die dann Feuer fingen. An einen Einsatz erinnert sich der Amberger Stadtbrandrat noch gut: In Amberg fackelte einmal eine ganze Gartenhütte ab. "Da haben wir die ganze Nacht draußen verbracht."Auch für die Polizei ist der Jahreswechsel stressig. Ein Blick in die Berichte des Polizeipräsidiums Oberpfalz der vergangenen Silvesternächte: Viele Brände wegen fehlgeleiteten Raketen, unter anderem ein Rinderstall in Roding - Schaden: eine halbe Million Euro. Und viele verletzte Personen, bei denen Böller in der Hand explodierten oder die von einer Rakete am Kopf getroffen wurden. Zum Glück verzeichnete die Polizei aber keine schweren Verletzungen.Das bestätigt Michael Reindl, Pressesprecher des Klinikums Weiden: "Gröbere Verletzungen haben wir die vergangenen Jahre nicht gehabt." In einer durchschnittlichen Silvesternacht kämen 10 bis 15 Patienten wegen Verletzungen durch Feuerwerkskörper in die Notaufnahme. "Häufig sind das Kinder, die kurz vor der Explosion auf die Böller zulaufen."

Den Haag. (dpa) Die niederländische Polizei hat die Bürger vor "Feuerwerks-Tourismus" nach Deutschland gewarnt. Jedes Jahr versuchten Zehntausende Niederländer, in grenznahen Läden in Deutschland Silvesterfeuerwerk zu kaufen, sagte ein Polizeisprecher in Apeldoorn am Donnerstag. "Das ist verboten. Wer gefasst wird, ist sein Feuerwerk los und bekommt eine ordentliche Geldstrafe." Feuerwerk sei in Deutschland billiger als in den Niederlanden, weil die Vorschriften weniger streng seien. In den Niederlanden ist vor allem sogenanntes "schweres Feuerwerk" verboten.

Potsdam. Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet. Das ergab eine Studie des Ernst-Bergmann-Klinikums Potsdam und der Klinik für Augenheilkunde am Uniklinikum Freiburg über Augenverletzungen durch Feuerwerks- und Knallkörper. Dafür wurden deutsche Augenkliniken befragt. 41 von ihnen meldeten 350 Patienten mit Augenverletzungen an Silvester 2016/17. Ein Drittel der Befragten waren Kinder und Jugendliche (115), mehr als die Hälfte konnten nichts dafür - sie waren einfach nur Zuschauer. Ein Viertel aller Opfer erlitten schwere Verletzungen, die stationär versorgt werden mussten und bei denen mit Komplikationen zu rechnen ist. Bei rund zehn Prozent ist ein schwerer Sehverlust zu erwarten.