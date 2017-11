Warum gehen Frauen wieder zu gewalttätigen Männern zurück? Diese Frage stellen sich viele Menschen, wenn sie hören, dass eine Frau, die von Gewalt betroffen ist, zu ihrem Partner zurückkehrt. Antwort darauf gibt es bei einem Treffen der Ehrenamtlichen von vier Frauenhäusern.

Kindheit entscheidend

Für Trennung Zeit nehmen

Als Gastgeber lud das Frauenhaus Weiden die Frauenhäuser Schwabach, Freising und die Notwohnung Hof mit all deren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in die Räume des Diakonischen Werks in Weiden ein. Zusammen kamen 33 Frauen. Vormittags erklärte Monika Endres-Dechant die Hintergründe, wie es dazu kommen kann, dass eine Frau wieder zurückkehrt in eine gewaltvolle Beziehung, oder sich erst gar nicht daraus lösten. Es sei eine unglaubliche Dynamik, die die Frauen und auch deren Partner in der Gewaltbeziehung halte. Vor allem seien die (meist immer) in der Kindheit erworbenen Handlungsmuster maßgebend für diese Dynamiken.Wenn als Kind schon in einer gewaltsamen Familie Schläge, Schreie oder emotionale Gewalt an der Tagesordnung waren, wie könne eine Frau und auch der gewalttätige Mann erkennen, dass dies nicht einem liebevollen und auch würdevollen Umgang entspricht?, fragt Endres-Dechant. Dies solle in keinster Weise die Gewalt entschuldigen oder beschwichtigen, nur hinter die Handlungen aller Beteiligten blicken.Eine Gewaltbeziehung bestehe aus Macht und Ohnmacht, aus Grenzenlosigkeit und Grenzüberschreitungen. Die Selbstfürsorge - "ich sorge selbst gut für mich" - sei maßgeblich dafür, wie und was eine Frau zulasse. Eine gute Selbstfürsorge entwickle sich aus einem liebevollen Umgang, der in der Kindheit gegeben sein müsse: "Ich bin wichtig."Es zeige sich, dass Frauen, die aus gewaltvollen Beziehungen kommen, nur sehr wenig für sich selbst sorgen können. Sie seien verängstig, sähen die Schuld bei sich und zeigen für sich selbst nur wenig, bis keine Selbstfürsorge. Diese fehlende Selbstfürsorge müsse erst erkannt und erlernt werden, erklärte die Referentin. "Und dies geschieht nicht von heute auf morgen."Nähmen sich Frauen wenig Zeit, um nach einer Trennung erst einmal zu sortieren, sich zu orientieren und in sich zu schauen, passiere es leider häufig, dass sie dem "alten Muster" folgen und in das "Altbekannte" zurückkehren, mit der Hoffnung: "Wenn ich mich nur genug anstrenge, wird alles anders."Bei einem "Walk to talk" zum Mittagessen tauschten sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Häuser über ihre Arbeit im Frauenhaus aus. Nachmittags stellten die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen die ehrenamtlichen Abläufe der einzelnen Häuser vor. In den drauffolgenden Kleingruppen unterhielten sich die Frauen über ihre Erlebnisse und Erkenntnisse des Tages.