Was macht eigentlich ein Geodät? Dieser Frage gingen rund 300 Schüler von Gymnasien, FOS/BOS, Wirtschafts- und Realschulen bei der Bayerischen Woche der Geodäsie nach.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz und das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Weiden hatten Schulen aus Weiden und den Landkreisen Neustadt, Tirschenreuth und Schwandorf zum 1. Informationstag am Oberen Markt eingeladen.Kann ich Grundstücke neu zusammenlegen? Wie hoch ist der Turm der Josefskirche? Wie finde ich die Grenze eines Grundstücks? Kann ich mit einem GPS-Geräte meine Körpergröße messen? Wie kann ich mit einer Drohne ein Haus vermessen? Die Schüler gingen selbst auf Entdeckungsreise.Mit GPS-Geräten ausgerüstet, erkundeten sie die einzelnen Stationen der Geodäsie. Mit Begeisterung und großem Interesse probierten die jungen Geodäten die moderne Technik aus. Für die Praktiker der Ämter und Ingenieurbüros "Galileo IP" und Schmechtig eine gute Gelegenheit die große Bandbreite des Berufsfeldes Geodät zu zeigen.Auch die OTH Amberg-Weiden war mit einem Stand vertreten und stellte den für das Wintersemester 2018/2019 geplanten Studiengangs Geoinformatik und Landmanagement vor. Ein Beruf mit Zukunft und sehr guten Berufsaussichten, hieß es. Davon überzeugten sich auch Landrat Andreas Meier und Oberbürgermeister Kurt Seggewiß.Geodäsie ist die Wissenschaft der Vermessung und Aufteilung der Erde - in Flächen, Punkte, Markierungen. Damit die Bürger wissen, wo ihr Haus steht, wie weit es bis nach China und wie groß Grönland ist. Geodäten sind Wissenschaftler, die unsere Erde und das erdnahe Weltall erkunden, vermessen und anschließend grafisch darstellen. Aus ihren Daten entstehen Stadtpläne, Land- und Seekarten, 3D-Visualisierungen und ganze Navigationssysteme. Geodäten helfen mit, Katastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben oder Tsunamis vorherzusagen und so größere Schäden zu vermeiden. Sie arbeiten nach Verbrechen an Tatorten, wenn die Spuren der Täter ausgewertet werden müssen. Und sie sind nicht zuletzt daran beteiligt, durch Crashtests die Sicherheit von Fahrzeugen zu überprüfen.