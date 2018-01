Fast jeder tut es heutzutage: Wer krank ist, oder es zumindest zu sein glaubt, sucht sich zunächst Rat im Internet. Doch welche Information dort seriös sind, ist für den Laien nur schwer zu beurteilen.

Keine konkrete Diagnose

Kritisch hinterfragen

Studie Jeder zweite Patient, der zu Gesundheitsthemen Rat im Internet sucht, bewertet die gefundenen Informationen positiv. 52 Prozent der Befragten seien immer oder meistens zufrieden, 44 Prozent "teils, teils zufrieden", erklärte die Bertelsmann Stiftung am Freitag in Gütersloh bei der Vorstellung einer Studie. Lediglich zwei Prozent der Befragten sind demnach "selten zufrieden" und niemand erklärte, er sei mit den Suchergebnissen "immer unzufrieden". Motive für die Internet-Suche seien, sich über Behandlungsalternativen zu informieren, sich mit anderen auszutauschen und emotionale Unterstützung zu erhalten, erklärte die Stiftung. Die Recherche gebe den Patienten ein Gefühl von Sicherheit, Beruhigung oder auch Zerstreuung. Das Internet zählt nach Gesprächen mit Ärzten und Angehörigen oder Freunden zu den drei am häufigsten herangezogenen Informationsquellen in Gesundheitsfragen.



Die Bertelsmann Stiftung rief Patienten dazu auf, beim Arzt die selbst recherchierten Erkenntnisse anzusprechen. Ärzte und Therapeuten wiederum sollten verlässliche Websites oder Apps empfehlen können, erklärte die Gesundheitsexpertin der Stiftung, Marion Grote-Westrick. Bereits 60 Prozent der Ärzte gingen auf die Internet-Informationen von Patienten ein. Allerdings verwiesen nur 40 Prozent der Mediziner auf gute Informationsquellen. Nur ein Fünftel ermutige ihre Patienten, sich selbst zu informieren. Jeder dritte Patient verschweige seinem Arzt den Besuch bei "Dr. Google".



Für die Untersuchung führten Psychologen 36 Tiefeninterviews. Ergänzt wurde die Studie durch eine repräsentative Bevölkerungsbefragung unter mehr als 1 000 Bürgern. (dpa)

Kurz vor Mitternacht an einem Dienstag Ende Mai 2012 wacht Peter Dietrich aus Wenzenbach im Landkreis Regensburg auf. Sein rechter Arm schmerzt. Der Lagerist nimmt an, die Beschwerden kommen vom schweren Heben während der Arbeit. Doch es wird schlimmer. Der Schmerz wechselt in den linken Arm. Er setzt sich an den Computer und gibt "Schmerzen rechter Arm, Schmerzen linker Arm" in die Google-Suche ein. Das Ergebnis: Herzinfarkt. Sofort ruft er den Notarzt, der ihm sieben Minuten später den Verdacht bestätigt. Gerade noch rechtzeitig.Einer Umfrage der KKH Kaufmännische Krankenkasse zufolge googeln drei von vier Deutschen regelmäßig nach Informationen zu Krankheiten. Die Mehrheit ist mit dem Ergebnis zufrieden. "Rund 80 Prozent der Befragten fühlen sich gut bis sehr gut informiert", sagt Markus Grünberger vom Serviceteam der KKH in Weiden.Diese Erkenntnisse sind nicht verwunderlich: Der Facharzt hat erst in mehreren Monaten den nächsten freien Termin, und die Wartezimmer sind überfüllt. Da ist der Blick ins Internet einfacher und schneller. Doch es gibt auch die Kehrseite der Medaille. Die erlebt Dr. Günter Opel, Allgemeinmediziner aus Weiden, beinahe täglich. Ihm passiert es oft, dass sich Patienten vor dem Arzttermin von "Dr. Google" beraten lassen. "Das erschwert vor allem die Aufklärungsarbeit bei den Patienten", sagt Opel. Denn der Internet-Suchdienst spuckt oft widersprüchliche Informationen aus, die verunsichern und beunruhigen. Viele Symptome lassen keine konkrete Diagnose zu. Da können Bauchschmerzen nach dem üppigen Mittagessen auch mal zur Magen-Darm-Grippe, Blinddarmentzündung oder sogar Krebs werden. "Meine Aufgabe ist es dann, die Ängste des Patienten zu zerstreuen", sagt Opel. Meist beseitigen erst eigentlich überflüssige Untersuchungen die Bedenken der Patienten.Professor Dr. Karl Josef Osterziel, Internist und Kardiologe in Amberg, sieht sich weitaus seltener mit "Dr.- Google"-Patienten konfrontiert. "Zum Kardiologen kommen eher ältere Menschen auf die Überweisung des Hausarztes hin", sagt er. "Meine Patienten bringen höchstens mal einen Zeitungsausschnitt mit." Sie sind nicht die Generation, die sich vorab über das Internet informiert.Grundsätzlich hält Osterziel den offenen Zugriff auf zuverlässige Informationen für gut und wichtig. Trotzdem steht er dem Trend skeptisch gegenüber, im Internet nach Symptomen, Krankheiten und Therapiemöglichkeiten zu recherchieren. Das Problem: Der Laie könne nicht beurteilen, wie glaubwürdig ein Artikel ist. Zudem bleibe oft unklar, seit wann der Text im Netz steht. "Das Wissen in der Medizin verdoppelt sich alle sieben Jahre", sagt Osterziel. Somit ist ein Artikel aus dem Jahr 2010 möglicherweise bereits veraltet.Osterziel empfiehlt, gezielt nach vertrauenswürdigen Websites zu suchen. Dazu zählen beispielsweise die Internetauftritte der Ärztekammern. Auch die medizinischen Fachgesellschaften böten online zuverlässige Patienteninformationen an. Osterziel rät darüber hinaus, alle Interneteinträge kritisch zu hinterfragen. Glaubwürdige Informationen erkenne der Leser daran, ob der Autor seinen Namen, sein Fachgebiet und einschlägige Quellen angibt. Das Erscheinungsdatum und ein rechtskräftiges Impressum geben ebenfalls Rückschlüsse darauf, wie vertrauenswürdig ein Beitrag ist. Hausarzt Opel schlägt als Alternative zur Google-Suche lieber Internetsprechstunden vor. Per Video-Chat oder -Telefonie tritt der Patient direkt mit dem Arzt in Kontakt. Spezielle Apps übermitteln Patientendaten wie Blutzuckerspiegel oder Puls an die Praxis. "Leider etabliert sich das System bei uns nur langsam", sagt Opel.Opel rät aber auch weiterhin zum zusätzlichen Arztbesuch. "Gut 80 Prozent der Diagnosen werden nicht durch Geräte- oder Labortests gestellt, sondern dadurch, wie sich der Patient verhält und was er über seinen Gesundheitszustand erzählt", sagt er. Daher ist er davon überzeugt: Seriöse Informationen gibt es nur bei einem persönlichen Arzt-Patienten-Gespräch. Immerhin vertraut laut der KKH-Studie fast die Hälfte der Deutschen in erster Linie noch auf den Mediziner aus Fleisch und Blut.