Mit der FDP hat es nicht geklappt, aber bei der AfD. Für die sitzt Petr Bystron im Bundestag und am Mittwochabend bei "Jetzt red i". Der Landeschef gibt sich eloquent, kaltschnäuzig bis arrogant, hat aber auf die Bürgerfragen keine Antworten. Wohnungsnot, steigende Mieten, Rente, Altersarmut. Alles prallt am AfDler ab. Mindestlohn? Verträge befristen, abschaffen.

Antworten versuchen hingegen Albert Rupprecht (CSU) und Dieter Janecek (Grüne) zu geben. Moderator Tilman Schöberl ergründet mit Hilfe der Gäste, was die Bundespolitik "nach der Wutwahl" liefern muss. Manfred Kick aus Vohenstrauß fordert eine höhere Polizeipräsens, einen verstärkten Kampf gegen Drogen, aber auch eine gepflegtere Wortwahl bei den Politikern. Rupprecht räumt ein, dass noch viel zu tun sei und verspricht mehr Polizeistellen. Er verweist auf die Erfolge im Kampf gegen Crystal Meth, auch mit der tschechischen Polizei. Aber: "Wir leben in einer sicheren Region". Bis 2020 gebe es in Bayern 2000 zusätzliche Beamte. Das ist für Bystron wieder mal "eine typische Antwort der CSU", die dazu führe, "dass sich die Menschen nicht ernstgenommen, sondern veräppelt fühlen". "Sie hat die Polizei kaputt gespart."Unvermittelt greift Bystron den Münchener Janecek an. Der Grünen-Abgeordnete sei - wider aller Grünen-Prinzipien - per Flugzeug gekommen. Er selbst habe den Zug genommen. Janecek bleibt sachlich, betont, dass bei der Drogenkriminalität die Strafverfolgung von Kleinstkonsumenten zu überdenken sei. Eine Legalisierung der weichen Drogen trockne den Schwarzmarkt flugs aus.Auf die Klagen von Ali Zant (Kreisverband der Linken), Ehrenamtskoordinator Manfred Weiß und Tanja Schiener über die Wohnungsnot in Weiden, bestätigt OB Kurt Seggewiß die schwierige Situation in Weiden. Die hochgepriesenen staatlichen Förderprogramme greifen in Weiden nicht. "Der Wohnungspakt Bayern läuft voll ins Leere." Steigende Mieten und die Wohnungsnot führt Bystron auf die verfehlte Europa-Politik zurück, die zur Flucht der Anleger in Sachwerte forciert habe.Was muss die Politik liefern? Es gibt keine Antworten. Für Bystron ist die Sache eh klar: Die Probleme hätten die etablierten Parteien durch ihre Versäumnisse geschaffen. Ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild sei in der Asylfrage vorstellbar. Janecek fordert Bleiberecht für jeden, der sich integriert. "Wir müssen die Balance zwischen Humanität und Kontrolle finden."Vielen aus der Seele spricht VdK-Bezirksgeschäftsführer Christian Eisenried. Die Politik müsse die brennenden sozialen Probleme anpacken: Rente, Pflege. Umwelt. "Die AfD hat kein Konzept und die Union bildet vielleicht einen Arbeitskreis."