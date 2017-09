Die Idee stammte von Jürgen Bartmann , dem Chef der Wasch-Welt in der Leimberger Straße. Er hatte in Unterstützung durch Martin Klier aus Engelshof neben seinem Betrieb ein ganzes Feld voll Sonnenblumen angesät. Die leuchtend gelben Blütenköpfe zogen viele Blicke auf sich."Aber was tun im Herbst?", fragte sich Bartmann. Zum Unterpflügen ist die gelbe Blütenpracht viel zu schade. Wer wollte, konnte sich deshalb nun einen schönen Blumenstrauß nach Hause holen und das völlig kostenlos. Oder noch besser: gegen eine Spende für die Kinderkrebshilfe Oberpfalz-Nord. Gesammelt wurde das Geld in der Wasch-Welt. Insgesamt kamen bei der Sonnenblumenaktion Spenden in Höhe von 1657 Euro zusammen. Bartmann stockte anschließend auf 2000 Euro auf. "Es war die bisher erfolgreichste Aktion", schilderte der Chef der Wasch-Welt, der schon seit 7 Jahren die Sonnenblumenaktion für den guten Zweck organisierte. Über soziale Netzwerke machte er auf die Aktion aufmerksam. Zusätzlich waren am Sonnenblumenfeld Schilder angebracht mit der Aufschrift "Sonnenblume gratis - Spenden zugunsten der Kinderkrebshilfe".Herbert Putzer freute sich sehr über die Spendensumme. "Die Spenden kommen zu 100 Prozent bei den Kindern und Familien an, die ein schweres Schicksal tragen", versicherte er. Seit der Gründung der Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz-Nord im Jahre 2004 erhielten bereits 114 Familien finanzielle Unterstützung.