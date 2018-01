Die Rektorin steht kurz vor ihrem 66. Geburtstag, wenn sie ab August kürzer treten darf. Der Freistaat lässt seine Pädagogen nur ungern ziehen: In Bayern besteht ein Mangel an Grundschullehrern. Die Altersgrenzen werden gerade schrittweise vom 65. auf das 67. Lebensjahr angehoben. Aktuell liegt das Einstiegsalter bei etwa 65 Jahren und 7 Monaten. Für Lehrer an öffentlichen Schulen gilt die Besonderheit, dass sie erst nach Ablauf des Schulhalbjahres in den Ruhestand treten, in dem sie die gesetzliche Altersgrenze erreichen. Sprich: Wer im Februar 2018 65 Jahre wird, kann nicht im Sommer aufhören, weil ab 1. August 2018 schon das neue Schuljahr anbricht. Er muss bis zum Halbjahr 2019 arbeiten.Von solchen Rechenspielen ist Diana Neidhardt noch weit entfernt. Die Rektorin der Rebühlschule wechselt zum 1. August an die Grund- und Mittelschule Wernberg-Köblitz, wo sie schon elf Jahre verbracht hat.. In ihre drei Jahre in Weiden fällt die Umsetzung zahlreicher Baumaßnahmen. "Wichtig war mir, dass wir die Klassenräume mit digitalen Tafeln ausgestattet haben." Drei Zimmer sind inzwischen komplett ausgerüstet, dazu ist in jedem Klassenzimmer ein neuer PC zur Recherche für den Unterricht installiert worden. Die Schülerbücherei wurde weiter ausgebaut, ein Förderverein gegründet. Die 46-Jährige ergreift die Chance, wieder in der Nähe ihres Heimatortes Pfreimd zu wirken.Im Landkreis gibt es an der Grund- und Mittelschule Floß einen neuen Schulleiter: Rektor Peter Steigner geht zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Er löste 2011 Heinrich Maier ab und war seit 2012 zuständig für drei Schulen: die Grundschulen Flossenbürg und Floß sowie die Mittelschule Floß. Steigner ist ein "Urgestein" der Flosser Schule: Er unterrichtet hier seit 37 Jahren. Auf die Freude am Lehrberuf folgt die Vorfreude auf den Ruhestand: Steigner hat mehr Zeit für seine Hobbys. Wandern, Zeichnen, die Musik. Er spielt in der Oldie-Band "Sixty-Six".