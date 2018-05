25,70 Meter hoch, wehende Wappen, ein prunkvoller Kranz. Doch ist es der schönste Maibaum Bayerns, der am Dienstag am Unteren Markt aufgebaut wird? "Er hat gute Chancen", ist sich Heimatring-Vorsitzender Günther Magerl sicher.

Magerl bat die zahlreichen Besucher, für den ab Donnerstag im Internet zu sehenden Weidener Baum zu stimmen und so den hoch dotierten Preis in die Max-Reger-Stadt zu holen. "Kondrauer" und "Antenne Bayern" suchen unter www.konrauer.de/maibaum den prachtvollsten Baum - und die Auszeichnung will sich die Stadt Weiden schnappen. Der Maibaum, den der Dachverband der Brauchtums- und Kulturpflegenden Vereine am Dienstag am Unteren Markt aufstellte, schmückt ein Kranz mit allen Wappen von Weidens Partnerstädten: Issy-les-Moulineaux, Macerata, Annaberg-Buchholz, Weiden am See, Marienbad, die US-Garrison Bavaria und der Heimatkreis Tachau.Am Stamm sind in mehreren Ebenen 46 Wappen von 70 Mitgliedsvereinen des Heimatrings angebracht. Der schmucke Baum wurde vergangenes Jahr von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß gestiftet und heuer nun zum zweiten Mal verwendet.Um ihn in der Walpurgisnacht vor Diebstahl oder Beschädigung zu bewahren, bewachten ihn die Mitglieder der Kameradschaft 1883 Rothenstadt und der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Viele Gäste wollten sich den großen Moment am Dienstag nicht entgehen lassen. Der Untere Markt war bestens besucht. Zuvor waren die Vereine in einem Festzug von der Volkshochschule über die Allee durch das Obere Tor in die Altstadt eingezogen. Trachten-, Soldaten-, Brauchtums- und Siedlervereine marschierten hinter den Honoratioren der Stadt.Während der Maibaum hochgehievt wurde, unterhielten das Akkordeonorchester, die Jugendblaskapelle, der Volkstrachten-Erhaltungsverein "D' Altbairischen" und der Gebirgstrachtenverein "Almrausch". Seggewiß lobte die Traditionspflege durch den Heimatring, den "weiß-blauen Himmel" und die Vereine, die sich am Festzug beteiligt hatten.