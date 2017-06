Weiden feiert eigenes Reformationsjubiläum

Es war früher sehr einfach. Der Kurfürst ordnete an, welcher Konfession die Bevölkerung angehören muss. Genau das geschah in Weiden vor genau 475 Jahren.

(sbü) "Es ist ein besonderer Tag für die nördliche Oberpfalz", sagte am Abend Käthe Pühl, Präsidentin der Dekanatssynode des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Weiden. Die Präsidentin begrüßte die Festversammlung, die aus Anlass eines besonders wichtigen historischen Ereignisses der Region zusammengekommen war. Genau vor 475 Jahren, am 22. Juni 1542, ordnete Pfalzgraf Ottheinrich für sein Herrschaftsgebiet die ausschließliche Zugehörigkeit der Region zur reformierten Kirche Martin Luthers an., Parkstein, Erbendorf, Floß, Vohenstrauß und viele andere Orte in der nördlichen Oberpfalz gehörten zum Herrschaftsgebiet von Ottheinrich. Somit war per Anordnung eine neue Kirchenlehre und Gottesdienstordnung als alleingültig eingeführt. In den Worten der heutigen Zeit könnte man sagen, dass alle Einwohner per Dekret evangelisch-lutherisch wurden.Mit einem Festvortrag im Evangelischen Gemeindehaus, einem Festgottesdienst in St. Michael sowie einem Empfang würdigte das Evangelisch-Lutherische Dekanat Weiden dieses historische Ereignis. Den Vortrag hielt die Lehrstuhlinhaberin für Kirchengeschichte, Professor Dr. Gury Schneider-Luhdorff, von der Augustana-Hochschule Neuendettelsau. Die Historikerin beleuchtete in ihrem Vortrag ausführlich die Person Ottheinrich von der Pfalz aus der Familie der Wittelsbacher.Legendär waren sein Bauchumfang mit 220 Zentimetern und seine chronische Überschuldung. Schneider-Luhdorff nannte ihn einen "Renaissance-Fürsten par Excellence". Viel habe er sich um Kunst, Literatur und Sakralbauten gekümmert. Besonders bekannt ist die von ihm mitgestaltete "Ottheinrich-Bibel". Mit der Schlosskapelle Neuburg errichtete er den weltweit ersten protestantischen Sakralraum. Mit kurzen Unterbrechungen war Ottheinrich Pfalzgraf von Pfalz-Neuburg von 1505 bis 1559, in seinen letzten Lebensjahren auch Pfalzgraf-Kurfürst der Pfalz von 1556 bis 1559. Der Pfalzgraf wandelte sich in seinem Leben vom "Verfolger des Lutherischen" bis hin zu einem seiner engsten Anhänger. 20 Jahre hätte es gedauert, bis er dies vollständig vollzogen hatte. Der Erlass des "Reformationsmandats" setzte den Endpunkt. Schneider-Luhdorff sprach auch von einer "Bildungsoffensive", die mit dem Reformationsmandat verbunden war, um "theologisches Wissen als Waffe gegen Altgläubige einzusetzen".Im Vortrag war auch viel aus der Geschichte der Stadt Weiden und seiner Umgebung zu hören. Der Rat der Stadt hätte damals eine sehr starke Stellung gehabt, erläuterte die Professorin. Bereits 1522 hätte er ein sogenanntes Patronatsrecht erhalten. Damit konnte er seine Prediger selbst auswählen. Von diesem Recht wurde auch vielfach Gebrauch gemacht und schon sehr frühzeitig die Schriften Luthers verbreitet. Grundsätzlich stellte Schneider-Luhdorff fest "die Reformation war nicht nur ein Prozess der Theologen, sondern auch der gesellschaftlichen Repräsentanten des Bürgertums". Ohne weltliche Obrigkeiten hätte eine solche Bewegung nicht überlebt.Auch im Festgottesdienst in St. Michael würdigte Dekan Dr. Wenrich Slenczka ausführlich die historischen Ereignisse um Ottheinrich und das Reformationsmandat. "Reformation bedeutet auf Gottes Wort hören." In Weiden sei die Reformation von eingeladenen Predigern verbreitet worden. Die Forderung von Ottheinrich, dass "allein nach der Heiligen Schrift gelehrt und gepredigt werden soll", verband der Dekan mit Matthäus 28, Vers 19 ("Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes").Eine eigens für das "Weidener 475-jährige Reformationsjubiläum" gefertigte Ausstellung zeigt seine Geschichte und informiert auch über die Zeiten nach Ottheinrichs Tod und die Entstehung des "Simultaneums". Ab dem Wochenende ist sie in St. Michael zu sehen.