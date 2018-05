Freiwillige vor. Die Stadt sucht einen jungen Erwachsenen, der ein Jahr in Issy-les-Moulineaux arbeiten will. Eine Premiere.

Weiden/Issy-les-Moulineaux. Baguette zum Frühstück, ein Besuch im Louvre, der Blick von Montmartre über Paris - ein Jahr lang darf ein Oberpfälzer das Savoir Vivre in Frankreich genießen. Denn die Stadt Weiden sucht einen jungen Erwachsenen, der von 1. September 2018 bis 31. August 2019 eine Stelle in der Partnerstadt Issy-les-Moulineaux antritt. Im selben Zeitraum wird im Austausch ein Franzose in Weiden den Freiwilligendienst leisten.Susanne Hirmer vom Kulturamt Weiden kennt die dreiseitige Stellenausschreibung von Issy, einem wohlhabenden Vorort von Paris, sehr genau und klärt auf: Der oder die Freiwillige soll im Rathaus von Issy je zur Hälfte in den Abteilungen für Internationale Beziehungen und für Jugendarbeit tätig sein. Die Arbeitszeit beträgt 30 Stunden pro Woche. Vom französischen Staat erhält der Freiwillige 472,97 Euro im Monat.Wegen der äußerst schwierigen Frage nach einer passenden Wohnung braucht sich der junge Mann oder die junge Frau auch keine Sorgen machen: Issy-les-Moulineaux stellt ein Appartement in einem Wohnheim für das Jahr zur Verfügung und übernimmt die Miete.Für den Job in Issy sucht Hirmer einen jungen Erwachsenen, der 18 bis 25 Jahre alt ist, die deutsche Staatsbürgerschaft oder eine eines Landes der Europäischen Union besitzt, in Weiden oder im Umkreis von 50 Kilometern wohnt. Der Freiwillige soll daran interessiert sein, "seine Auslandserfahrungen und Französisch-Kenntnisse zu erweitern", erklärt Hirmer. Ein bestimmtes Niveau in Französisch sei für die Bewerbung jedoch nicht so wichtig. Außerdem soll der junge Mann oder die junge Frau "Spaß an der Begegnung mit französischer Kultur und vielen Menschen haben", ergänzt Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz.Denn zu den Aufgaben in Issy zählen unter anderem die Organisation von Veranstaltungen wie Schulaustausch, Sprach-Café oder Workshops, bei dem die Teilnehmer für Freiwilligendienste informiert werden sollen. Der Oberpfälzer darf auch die Delegationen der Partnerstädte mitbetreuen. Zudem soll der Freiwillige Schülern und Bibliotheksbesuchern die deutsche Kultur und Sprache nahebringen. Kurse der Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) und dem Deutsch-Französischen Jugendwerk bereiten auf den Job in Frankreich vor.Interessierte können sich bis 31. Mai per E-Mail an Susanne Hirmer vom Kulturamt Weiden (susanne.hirmer@weiden.de) mit Motivationsschreiben und Lebenslauf bewerben. Mit ihren Kollegen in Issy-les-Moulineaux trifft Hirmer eine Vorauswahl der Kandidaten. Nach den Bewerbungsgesprächen soll Mitte Juni die Entscheidung für einen Freiwilligen fallen. Angemerkt___Die detaillierte Stellenausschreibung: