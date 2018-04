"Weiden träumt"", das Shoppingerlebnis bis Mitternacht, findet in diesem Jahr am Freitag, 20. Juli von 19 bis 24 Uhr statt.

Musiker, Künstler und romantische Lichteffekte werden die Innenstadt wieder in eine Traumlandschaft der besonderen Art verwandeln. Organisiert wird der Aktionsabend vom Stadtmarketing Weiden. Auch der Einkaufsspaß kommt dabei nicht zu kurz, denn die Geschäfte in der Innenstadt verlängern ihre Ladenöffnungszeiten. So können die Besucher bis 24 Uhr nach Herzenslust shoppen und dabei zahlreiche Schnäppchen jagen. Rund 150 Geschäfte bieten spezielle Aktionen an diesem Abend. Für die Unterhaltung der Besucher sorgen zahlreiche Musikbands.Auch für kulinarische Highlights wird gesorgt. Weidener Gastronomie-Stände versorgen die Besucher in der gesamten Innenstadt mit verschiedensten Leckereien. Firmen, die sich an "Weiden träumt" noch beteiligen möchten, sollten sich sputen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 27. April, möglich. Ansprechpartnerin ist Andrea Schild-Janker, Telefon 0961/38980-0.