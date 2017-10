Seit wenigen Tagen ist er der neue "Weidener Bierkönig". Jordan Abanto macht gerne eine Gaudi mit. Gleichzeitig beschäftigen ihn ernste Themen. Gebürtig aus Peru, hat der 29-Jährige auch die spanische Staatsbürgerschaft. Aufgewachsen in Barcelona. Katalonien.

Katalane gegen Abspaltung

Traurig über Polizeigewalt

Katalonien Alljährlich feiern die Katalanen am 11. September ihren Nationalfeiertag. Es ist der Tag, an dem die Stadt Barcelona im Jahr 1714 vor den Truppen Philipps V. kapitulierte. Vorangegangen war der spanische Erbfolgekrieg. Mit dem Tod König Karls II., der keine Erben hinterließ, war ein Streit zwischen den Thronanwärtern entbrannt. Da die Katalanen Karl VI. unterstützten, dieser aber als Verlierer aus dem Krieg hervorging, bestrafte der neue Herrscher sie, indem er ihnen die Souveränität nahm. Staatliche Institutionen wie Universitäten wurden geschlossen, katalanisch zu sprechen verboten. Die Kultur in Form von Traditionen, Sprache und Gewohnheiten blieb jedoch bis heute erhalten. Für das wirtschaftlich gebeutelte Spanien ist das ertragreiche Katalonien immens wichtig. Umgekehrt erhoffen sich die Befürworter der Separation mehr Wohlstand nach der Abspaltung. (panv)

Weiden. (panv) Es ist viel los in Jordans Heimat. Die Katalanen wollten über ihre Unabhängigkeit von Spanien abstimmen, die spanische Regierung will es verhindern. Sie hat das Referendum vom 1. Oktober für nicht zulässig erklärt. Polizisten gingen gegen Wähler vor, entfernten die Urnen, schlossen Wahllokale. Jordan Abanto macht sich große Sorgen um seine Angehörigen. Vor drei Jahren ist er nach Weiden gezogen. Seine Familie lebt noch in Barcelona. "Ich habe leider Dinge gesehen und gehört, die ich mir dort nie hätte vorstellen können", erzählt er.Wäre der 29-Jährige zurzeit nicht in Weiden, sondern in seiner Heimat, hätte er natürlich abgestimmt: gegen die Abspaltung Kataloniens von Spanien. "Es würde sich nichts verbessern in den Bereichen, die mir persönlich wichtig sind, wie Korruption, Arbeitsbedingungen, Rente oder Gesundheit", glaubt er. "Eigentlich sind wir kaum informiert, welche Folgen eine mögliche Unabhängigkeit hätte." Dass die Lage eskalieren würde, habe sich lange angebahnt. Den Wunsch des Großteils der Katalanen, souverän zu sein, gebe es schon lange. "Die Leute wollen etwas Neues und viele glauben, dass die Unabhängigkeit das bringen wird."Dass die spanische Regierung ihr Land mit Gewalt zusammenhalten will, enttäuscht den gebürtigen Peruaner. "Für mich ist das schändlich. Wir bringen unseren Kindern bei, Probleme mit Reden zu lösen und nicht mit Gewalt. Doch in der Realität sind wir Erwachsenen auch nicht besser. Wir sind kein gutes Vorbild."Miriam Ramírez Alvarez ist eine gute Freundin von Jordan. Die Spanierin lebt und arbeitet in Weiden. Sie kommt zwar aus Andalusien und nicht aus Katalonien, hat aber Freunde in Barcelona. Was sie von denen mitbekommt, sei beunruhigend. Die Politiker seien Schuld, dass es so weit gekommen ist, sagt sie. "Die Katalanen wollten nur ihr Stimmrecht benutzen um darüber abstimmen zu können, ob sie die Unabhängigkeit wollen oder nicht." Jedoch sei die Wahl selbst nicht legal gewesen. Sie hat Verständnis für die Politiker, die das Land zusammenhalten wollen, aber nicht für den Einsatz von Gewalt. "Das ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Wir wohnen in Europa und sind ein demokratisches Land. So was darf nie wieder passieren."Die 36-Jährige will sich weder für, noch gegen eine Unabhängigkeit Kataloniens aussprechen. Die Katalanen sollten gehört werden, so viel sei klar. Doch der Zusammenhalt ihres Mutterlandes liegt der Spanierin ebenfalls sehr am Herzen: "Katalonien ist ein Teil von Spanien. Wir sind alle Spanier."Für die Unabhängigkeit stimmte der 23-jährige Xavi Vilanova . Bevor er vor zwei Jahren nach Weiden zog, lebte er in Barcelona. Seine Familie und Freunde sind immer noch dort. In seinem privaten Umfeld seien die Meinungen über Katalonien als eigenen Staat geteilt. "Katalonien hatte schon immer seine eigene Kultur und Sprache - wir sind eine Nation", begründet er seine Einstellung. Die Region sei eine der reichsten in Spanien, der Finanzausgleich setze ihr zu. Das Geld sollte nach Vilanovas Meinung lieber in das Gesundheitswesen und die Bildung investiert werden. Traurig und beschämt sei er gewesen, als er in den Medien sah, wie die Polizei mit den Wählern umging. "Polizisten sollen den Bürgern helfen und sie nicht schlagen oder ihre Wahlurnen stehlen, wenn sie für ihre Zukunft wählen wollen."An diesem Dienstag könnte das Regionalparlament die Unabhängigkeit ausrufen. Weitere Regionen wie die der Basken könnten folgen. Jordan, Miriam und Xavi sind sich einig: Viel mehr als um die Abspaltung gehe es um die Menschen, um ihre Meinungsfreiheit - und um ihr Recht, zu wählen. (Angemerkt)