Auch wenn sie berufsbedingt 1992 in die Staaten zurückkehren mussten, die Liebe zu Deutschland blieb in ihren Herzen. Deshalb trieb es Pamela und Dale 2005 auch zurück in die Oberpfalz. In Grafenwöhr bekamen sie die Möglichkeit, als Zivilisten für die US-Armee zu arbeiten.

Gern hätten Pamela und Dale auch ihren Lebensabend in Deutschland verbracht, doch in Amerika warteten 4 Kinder, 16 Enkel und 1 Urenkel auf sie. Um trotzdem ein bisschen Oberpfalz um sich zu haben, hat Dale seinem Lieblingsbild vom Weidener Christkindlmarkt einen Ehrenplatz über dem Kamin gegeben.Pamela Kelly kam 1960 mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihr Vater war als US-Soldat in Garmisch-Partenkirchen stationiert. Später arbeitete sie in Grafenwöhr als Lehrerin für die US-Armee. Dort lernte sie ihren Lebensgefährten Dale Jones kennen. Die beiden besuchten den Weidener Christkindlmarkt fast jedes Jahr. Meist nicht nur einmal, denn der Glühwein, die Bratwürste und der Dotsch hatten es ihnen angetan.Wegen ihrer Familie zogen sie nach ihrem Renteneintritt 2015 nach Greenville, South Carolina. Sie nahmen sich jedoch vor, ihre Heimat des Herzens mindestens zwei Mal im Jahr zu besuchen. Zuletzt waren Pamela und Dale im Mai 2017 in der Oberpfalz. Dale hatte eine Überraschungsparty zu Pams 70. Geburtstag arrangiert. Über 80 deutsche und amerikanische Freunde und Bekannte feierten mit ihnen im Sportheim des TSV Pressath. Gerne wären sie auch heuer wieder auf dem Weidener Christkindlmarkt und würden das weihnachtliche Ambiente und die vielen Leckereien genießen. Leider hat es nicht geklappt."Im Frühling 2018 kommen wir auf jeden Fall zurück nach Deutschland. Den Christkindlmarkt sehen wir dann zwar leider nicht, aber auch die vielen Frühlingsfeste haben etwas für sich", verrät Dale. Das wichtigste wäre ihnen, ihre Freunde bald wieder zu sehen. Außerdem seien auch eine vernünftige Schweinshaxe und ein gutes Weißbier den Besuch wert.