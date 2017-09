Ein vorzeitiges Aus wegen des Regens wie im Vorjahr mag sich keiner ausmalen. Durchhalteparolen und Wetterwitze sollen dem Geniesel beim Herbstfest trotzen. Und dann hellt der Himmel auf.

Das Wetter versüßen

"Unsere Kunden kommen"

Türmer Christian Stahl hat am Samstag den besten Überblick. Nach der Vormittagsführung auf den Turm der Michaelskirche macht er wenig Hoffnung auf einen raschen Wetterumschwung. Von wegen Silberstreif am Horizont. "Alles grau in grau", berichtet er. Also das Gegenteil von dem, was Besuchern in den Sinn kommt, wenn sie an Italien denken. Das Herbstfest 2017 steht schließlich im Zeichen der Partnerschaft mit Macerata. Vor allem an einem Ort sollen die Weidener die deutsch-italienische Freundschaft feiern: am Weiden-am-See-Platz in der Schulgasse. Dort drängt sich bis Mittag nur ein Grüppchen Eingefleischter unter Zeltdächern zusammen. "Wenn das Wetter auch italienisch wäre, wären wir glücklicher", sagt Kulturamtschefin Petra Vorsatz. Doch der Wein ist gut, und die Musik großartig. Angelo Palazzotto singt gegen den Regen an. Italo-Pop mit Ramazzotti-Stimme und Sonne im Herzen. "Jetzt wird's wärmer, bisschen wärmer", ruft er ins Mikro.Das wünschen sich auch andere. Quer durch die Fußgängerzone haben sich Vereine, Wirte und Geschäftsleute ins Zeug gelegt, um Gästen etwas zu bieten: Nahe dem Unteren Tor gibt Alleinunterhalter "Helmy" den "Griechischen Wein" zum Besten, während daneben Spirituosen Schärtel Heurigen anbietet. Zwischen den vielen Marktständen in der Altstadt stechen der Spielwagen des Stadtjugendrings und der traditionelle Kinderflohmarkt hervor. Auf der Bühne vor dem Alten Rathaus tanzen unter anderem "D'Altbairischen" und die DJK-"Dance Kids".Am Oberen Markt schmückt sich der Stand des Imkervereins Weiden und Umgebung mit der frisch gekürten Bayerischen Honigprinzessin Doris Grünbauer. "Das Wetter versüßen wir uns mit Honig", scherzt die Studentin aus Artesgrün. Das ist ein Rezept. Andere empfiehlt Bürgermeister Jens Meyer bei der offiziellen Begrüßung der Besucher kurz nach 14 Uhr: Rotwein oder gleich Grappa, falls die Kraft der Gedanken an italienisches Wetter nicht reichen sollte. "Wir haben das Wort Herbstfest vielleicht ein bisschen zu wörtlich genommen." Und daher Oberpfälzer Septemberwetter bekommen. Er sei stolz auf die Gäste, die trotzdem gekommen sind. So wenige sind das dann doch nicht. Auch wenn sich auf dem offenen Oberen Markt die Menschen nicht gerade drängen, sind die Sitzplätze der überdachten Gastronomiebetriebe gut angenommen. Und auch Einzelhändler zeigen sich halbwegs zufrieden. "Eine gute Aktion. Es ist eine gute Stimmung", resümiert Einzelhandelsverbands-Vize Stefan Gruhle am Nachmittag.Auch Richtung Max-Reger-Straße bummeln immerhin so viele Menschen, dass Geschäftsleute nicht zwangsläufig ins Jammern verfallen. Norbert Turban ("Herrenausstatter", Ringstraße) hätte sich zwar besseres Wetter gewünscht, sagt aber: "Toi, toi, toi - unsere Kunden kommen." Und am Flohmarkt-Stand des Service-Clubs Inner Wheel in der Wörthstraße zeigt sich auch Präsidentin Alexandra Stangl sehr zufrieden mit der Resonanz. "Es ist ein guter Termin für das Herbstfest." Der Samstag nach Ferienende locke Menschen in die Stadt.Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Schild-Janker zieht am Abend zufrieden Bilanz. "Voll in Ordnung" sei der Besuch angesichts des ständigen Tröpfelns gewesen. "Als es trocken wurde, kamen noch etwas mehr." Das ist schon am Nachmittag überdeutlich in der Schulgasse zu spüren, wo sich die Freunde italienischer Musik inzwischen auf den Bänken drängen. Angelo Palazzotto läuft bei "Ti amo" zu Hochform auf - und die Gäste schmelzen dahin.