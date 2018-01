"Ja-Sager" aufgepasst: Heiratswillige haben auch 2018 die Chance, bei den "Weidener Hochzeitswochen" ihre Traumhochzeit zu erwürfeln.

Yasemin Geylan würde bei dem Gewinnspiel sofort mitmachen, ist aber seit 15 Jahren glücklich verheiratet. Für den Pressetermin schlüpfte die Mitarbeiterin der "Brautgalerie" in Neustadt/WN gerne nochmal in ein Brautkleid, um für die Aktion zu werben. Mit dabei Organisator Stefan Gruhle, die zwölf teilnehmenden Fachgeschäfte und Oberbürgermeister Kurt Seggewiß als Glücksbringer.Vom Freitag, 19. Januar, bis Samstag, 3. Februar, können Paare, die in diesem Jahr heiraten, in den Fachgeschäften ihr Glück versuchen. Sie würfeln maximal dreimal mit zwei Würfeln. Die höchste Punktzahl wird in die Teilnahmekarte eingetragen, die es in den Geschäften gibt. Hauptgewinn ist eine Traumhochzeit im Wert von 3000 Euro.Die "Weidener Hochzeitswochen", die bisher "Hochzeitstage" hießen (wir berichteten), finden bereits zum 17. Mal statt. Hunderte Paare nahmen in der Vergangenheit an der beliebten Aktion teil. Im letzten Jahr gingen gleich vier Brautpaare ins Stechen. Katrin und Fabian Sirtl aus Weiden war das Losglück hold. Die Gewinner kamen bisher aus der ganzen Region: Weiden, Wiesau, Schirmitz, Grafenwöhr, Schnaittenbach, Irchenrieth, Bärnau und Moosbach.Die Chance auf einen der attraktiven Preise - unter anderem ein Wellness-Tag und verschiedene Gutscheine im Gesamtwert über 1000 Euro - haben auch Ehepaare, die 2018 ihr 10., 20., 25., 30., 40. oder 50. Ehejubiläum feiern. Sie dürfen ebenfalls würfeln, werden jedoch extra gewertet. Für 25 der teilnehmenden Paare gibt es auch wieder ein Schlemmermenü im Hotel "Zur Heimat" am 23. Februar zu gewinnen. Teilnahmekarten gibt es in folgenden Geschäften: Apollo Optik, Hotel "Zur Heimat", Der Herrenausstatter Turban, Vom Fass, Gärtnerei Gloßner, Die Brautgalerie, Roscher Bürobedarf, Gruhle Goldschmiede und Uhren, Sonna Geschenke & Haushaltswaren, Wildner Dessous, Autohaus Raab und TUI Reisebüro Weiden.