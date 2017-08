Hoch über dem Inntal gibt es ein Stück Oberpfalz: In den Tuxer Voralpen steht auf knapp 1800 Metern Höhe die Weidener Hütte. Seit 90 Jahren ist sie im Eigentum des Alpenvereins aus der Max-Reger-Stadt.

Für 12 000 Schilling gekauft

Im Winter wie im Sommer

Qualitätssiegel und internationale Küche Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat die Weidener Hütte mit dem Qualitätssiegel für besonders familiengerechte Quartiere ausgezeichnet. Das heißt, die Hütte bietet altersgerechte Touren und Erlebnismöglichkeiten im Umfeld und ist im Innenbereich kindgerecht ausgestattet. Die Hütte ist damit auch auf kleine Gäste ab drei bis vier Jahren eingestellt.



Das Team von Hüttengastronom Thomas Hussl besteht insbesondere aus seiner Frau Andrea und den Kindern Marie und Lukas, die neben der Schule zupacken. Unterstützung kommt außerdem unter anderem durch einen nepalesischen Sherpa.



Einige Tiroler Hüttenwirte engagieren sich für ein Austauschprogramm, bei dem Sherpas Erfahrungen im Tourismus sammeln sollen, um später Lodges in ihrer Heimat zu betreiben. Die interkulturelle Zusammenarbeit schlägt sich auch in der Speisekarte wieder. Nepalesischer Kartoffeltopf mit Kokosmilch oder Spaghetti Nepali mit einem feurigen Chili-Knoblauch-Pesto bereichern das Angebot.



Übrigens, auf der Internetseite "Huettentest.de" des DAV, auf der Bergsportler sämtliche Hütten in den Alpen bewertet können, ist die Weidener Hütte ist vergleichsweise beliebt: Seit geraumer Zeit rangiert sie in den Top Ten der bewirtschafteten Hütten. (fei)

Seit Anfang Juni befindet sich die Weidener Hütte, die dem hiesigen Alpenverein gehört, in der Sommersaison. Hüttenreferent Karl-Heinz Pröls kümmert sich mit weiteren Ehrenamtlichen um die Instandhaltung. Die enge Verbundenheit zur Stadt Weiden drückt sich auch darin aus, dass der Verein Weidener Städtepartnerschafen eine Patenschaft für sie übernommen hat.Seit 1927 befindet sich die Hütte, die ursprünglich Nafinghütte hieß, im Eigentum der DAV-Sektion Weiden. An Ostern vor 90 Jahren kauften sie die Weidener für 12 000 Schilling von der Weidengenossenschaft im Weertal. Von Beginn an erfreute sich die Nafinghütte vor allem bei Skitourengehern einiger Beliebtheit. Bei der ersten Hüttenerweiterung im Jahr 1959 wurden sanitäre Einrichtungen eingebaut, als Teil der darauffolgenden Einweihung am Pfingstsonntag 1960 folgte die Namensgebung "Weidener Hütte".In den 60er Jahren waren nach jedem Winter umfangreiche Sanierungsarbeiten am Dach erforderlich, weil die Eterniteindeckung der Schneelast regelmäßig nicht standhielt. 1994 wurden die Wasserversorgung erneuert sowie eine zeitgemäße Abwasseranlage errichtet. Bereits fünf Jahre danach kam eine Unterstellmöglichkeit für Mountainbikes, um den veränderten Ansprüchen der Bergsportler gerecht zu werden.Im Jahr 2007 wurde gemeinsam mit örtlichen Almbauern ein Wasserkraftwerk gebaut, das seither die komplette Elektrizitätsversorgung der Hütte sicherstellt. Die größte Umgestaltung erfolgte 2008 unter dem langjährigen Vorsitzenden Günter Schwarz: Bei einer Generalsanierung gab es eine umfangreiche Erweiterung. Der Küchentrakt und die Pächterwohnung wurden neu gestaltet, ein neues Bettenlager entstand. Die Küche genügt seitdem höchsten Anforderungen. Darüber hinaus entstand ein moderner Seminarraum, der mit zeitgemäßer Präsentationstechnik ausgestattet ist und häufig für Theorie-Einheiten als Teil alpiner Ausbildungskurse in Anspruch genommen wird, aber auch für geschäftliche Meetings geeignet ist.Auch in Sachen Lawinenschutz entspricht die Weidener Hütte laut DAV allen Anforderungen. Heute verfügt die Hütte über 56 Schlafplätze (30 Betten- und 26 Matratzenlager). Sie dient in erster Linie den Bergwanderern, Tourenskifahrern und Mountainbikern als Stützpunkt, aber auch als Ausflugsziel für Urlauber und Einheimische.Der Stützpunkt erfreut sich ganzjährig großer Beliebtheit, berichtet der DAV. In der kalten Jahreszeit ist die Hütte Stützpunkt für Skitouren oder für Schneeschuhwanderungen. Eine Attraktion ist zudem die familienfreundliche und knapp sieben Kilometer lange Naturrodelbahn. Beliebte Tourenziele im Winter sind der Wildofen (2553 Meter) oder die Hippoldspitze (2642 Meter). Des Weiteren existieren zahlreiche, unterschiedlich anspruchsvolle Alternativen im unmittelbarer Nähe.Zwischen Juni und Oktober finden sich Wanderer und Mountainbiker auf dem Stützpunkt ein. Höchst gelegenes und reizvolles Gipfelziel mit 2762 Metern ist der Rastkogel, für den geübte Berggeher etwa dreieinhalb Stunden unterwegs sind. Am Geiseljoch (2292 Meter) entlohnt ein grandioses Panorama auf die schneebedeckten Zillertaler Alpen im Süden. Zudem bildet die Weidener Hütte eine Station des Inntaler Höhenweges, einer Genusstour, die in sechs Etappen 16 Gipfel und acht Jöcher zwischen Innsbruck und Schwaz miteinander verbindet. Nicht zuletzt für Mountainbiker, die auf ihrer Transalp-Route nächtigen, gibt es einen Trockenraum und moderne Duscheinrichtungen. Infos und Reservierungen im Internet oder unter 0043676/7395997.___Live-Blick in die Berge bieten drei Webcams. Infos: dav-weiden.de, weidenerhuette.at