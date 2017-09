Die Wahlbeteiligung sinkt. Nur 71,5 Prozent gaben bei der Bundestagswahl 2013 ihre Stimme ab - das zweitniedrigste Ergebnis überhaupt. Das muss sich ändern. Eine Seniorin, ein Polizist, ein Handwerker, ein Pfarrer und ein Jugendarbeiter erklären, warum.

Wählen heißt, den Auftrag Gottes erfüllen. Thomas Stohldreier, Pfarrer in Schirmitz

Wählen ist eine Bürgerpflicht. Ewald Zenger, Geschäftsführer des Stadtjugendrings

Es ist eine Chance für jeden, etwas Positives mitzugestalten. Klaus Müller, Chef der Polizeiinspektion Weiden

Die Wahl ist für alle Altersgruppen. Anneliese Hein, Beiratsvorsitzende Sindesberger Altenheim

Wir können zur Bildung einer stabilen Regierung beitragen. Karl Arnold, ehemaliger Kreishandwerksmeister

Die wohl "längste" Wahlerfahrung hat Anneliese Hein . "Man kann heute so wenig selbst entscheiden, was hohe Politik betrifft", sagt die Beiratsvorsitzende des Sindesberger-Altenheims. "Aber die Wahl ist für alle Altersgruppen, ob nun für Erstwähler oder Leute über 90, so wie mich." Laut Hein sollte jeder, der volljährig und dazu in der Lage ist, sein Wahlrecht in Anspruch nehmen. Denn dies sei seine ganz persönliche Möglichkeit zur Mitbestimmung im Weltgeschehen."Wir befinden uns in Zeiten des Umbruchs", stellt der ehemalige Kreishandwerksmeister Karl Arnold fest. Es sei an jedem Einzelnen, sein Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Durch seine Stimme könne der Wahlberechtigte zur Bildung einer stabilen Regierung beitragen und somit helfen, kommende Aufgaben zu meistern, sagt Arnold. "In Hinsicht auf Langzeitprobleme, wie den Generationenwandel und die Altersarmut, haben wir eine besondere Verantwortung", erklärt der Handwerksmeister. "Die Wahl ist eine Herausforderung vonseiten des Handwerks und Mittelstandes."Auch Ewald Zenger , Geschäftsführer des Stadtjugendrings Weiden, nimmt sein Wahlrecht selbstverständlich in Anspruch. "Es ist eine Bürgerpflicht. Es gibt Länder, da wird um das Wahlrecht gekämpft", meint der Stadtjugendpfleger. Nach seiner Meinung kann der gemeine Bürger generell wenig in Sachen Politik beitragen. Ewald Zenger verweist auf die Volksabstimmungen in der Schweiz. "Man kann nur alle paar Jahre seine Stimme erheben. Es ist das Mindeste, auch wenn's oft schwer fällt", so Zenger. Die Wahl sei ein wichtiger Teil der Demokratie. "Wer nicht wählt, der hat auch kein Recht sich über Politiker zu beschweren", urteilt der Weidener.Thomas Stohldreier , Pfarrer der Kirchengemeinde Maria Königin in Schirmitz, ruft alle zur Mitgestaltung der Demokratie auf. "Eine Stimme bei der Wahl ist der berechtigte Anspruch jeden Bürgers gegenüber den Gesetzesvertretern. Dadurch hat man eine natürliche Verantwortung", erklärt der Pfarrer. Die Demokratie sei für jeden profitabel. "Wählen heißt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft übernehmen und somit auch direkt den Auftrag Gottes erfüllen", bekräftigt der Geistliche."Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den Staaten, die ihren Bürgern die Möglichkeit bieten, eine allgemeine, freie und geheime Wahl durchzuführen." Klaus Müller , Chef der Polizeiinspektion Weiden, ist fest davon überzeugt, mit seiner Stimme zum Wohle seiner Mitmenschen beitragen zu können. "Es ist eine Chance für jeden, etwas Positives mitzugestalten", so Müller. Wie viele andere wünscht sich auch der Polizeichef eine möglichst hohe Wahlbeteiligung, um jedem Zweifler den Boden zu entziehen und eine solide Grundlage für die Siegerpartei zu schaffen.