Die Staatsanwaltschaft in Weiden soll den Tod von vier DDR-Bürgern am Eisernen Vorhang aufklären. Die wollten von der Tschechoslowakei nach Bayern flüchten. Zwei der Männer wurden an der grünen Grenze zur Oberpfalz von ČSSR-Grenzschutzangehörigen erschossen, die beiden anderen starben auf den letzten Metern zwischen der Slowakei und Österreich.

Der Fall Johann Dick Der Tod des Ambergers Johann Dick hat 1986 für größtes Aufsehen gesorgt. Der Familienvater war auf deutschem Hoheitsgebiet von CSSR-Soldaten erschossen worden. Er hinterließ Frau und Kinder. Dick, pensionierter Oberstleutnant der Bundeswehr, war am 18. September 1986 an der Grenze bei Mähring wandern. Zeitgleich verfolgten CSSR-Grenzer zwei polnische Flüchtlinge. Die sechs Soldaten trafen nahe des Weilers Treppenstein versehentlich auf Dick und feuerten mehrere Schüsse auf ihn ab. Auf dem Gebiet der BRD wurden 25 Patronen, Projektile und ein Erste-Hilfe-Päckchen der CSSR-Armee gefunden. Dick wurde etwa 200 Meter tief auf deutschem Hoheitsgebiet schwer verletzt. Die tschechoslowakischen Soldaten schleppten ihn in die CSSR und riefen einen Krankenwagen. Auf der Fahrt ins Krankenhaus starb der 59-Jährige. Erst vier Tage später, am 22. September 1986, wurde sein Leichnam den Behörden der BRD am Grenzübergang Waidhaus übergeben. Der Fall löste Verwicklungen auf höchster Ebene aus: Außenminister Hans-Dietrich Genscher erbat ein Treffen mit seinem Amtskollegen Bohuslav Chnoupek. Dem Polen Majko M. (19) gelang die Flucht, er meldete sich bei der Grenzpolizei Mähring.