Bananen. Erdnussflips. Kartoffeln in Kilo-Netzen. Allmählich stapeln sich, in grüne Boxen geschlichtet, die Lebensmittel im Laderaum des Lieferwagens. Ihr Ziel: die Tafel in Weiden.

Tafel-Kritik Die erste Tafel entstand 1995 in Berlin. Inzwischen gibt es über 900 Tafeln im gesamten Bundesgebiet, die rund 1,5 Millionen Menschen vor allem mit Lebensmitteln versorgen. Was die einen als Erfolgsgeschichte werten, hat auch eine Kehrseite: Denn die Tafeln bekämpfen im Grunde nur ein Symptom, nicht aber die zugrunde liegende Ursache.



Einer der größten Kritiker ist der Soziologe Stefan Selke, Professor an der Hochschule Furtwangen. Er rügte unter anderem in einem Interview mit dem Südwestdeutschen Rundfunk SWR anlässlich des Bundestreffens 2017 der Tafeln, dass man sich schleichend an sie gewöhne. Die Tafeln würden zudem immer besser und böten mehr Leistungen an. Das entlaste aber auch ein Stück weit die Politik von ihrer Aufgabe, "eine Sozialpolitik zu machen und Armut ernsthaft und nachhaltig zu bekämpfen".



Josef Gebhardt, Vorsitzender der Tafel in Weiden, ist sich der Problematik bewusst. "Man muss schon klar sagen, dass es von der Politik verlogen ist, weil man so tut, als ob es das alles nicht bräuchte, aber insgeheim ist man froh, dass es die Tafeln gibt." Die Stadt Weiden und den Kreis Neustadt/WN nimmt Gebhardt nachdrücklich aus: "Die beiden bezahlen die Kaltmiete für unsere Räume." Ohne Ehrenamtliche, so Gebhardt, "geht aber gar nix".



Soziologe Selke kritisiert vor allem auch, dass über die letzten Jahre Hartz-IV-Sanktionen ausgesprochen und die Betroffenen im gleichen Atemzug an die Tafeln verwiesen worden seien. (m)



Quelle: www.swr.de, SWR aktuell, "Bundestreffen der Tafeln in Potsdam: Armut kann man nicht mit Tafeln abschaffen", 29. Juni 2017

Ich selber kaufe jetzt nur noch da, wo man die Gesellschaft unterstützt. Günter hilft zweimal wöchentlich bei der Tafel mit.

Annett und Günter haben mit dem weißen Transporter der Reihe nach Discounter, Supermärkte und auch eine Tankstelle in Weiden abgeklappert. Die 44-jährige Weidenerin, die ursprünglich aus Thüringen stammt, und der 55-Jährige aus dem Kreis Neustadt/WN sammeln ein, was kaum oder gar nicht mehr verkäuflich wäre: Obst mit leichten Druckstellen, Kartoffeln mit Augen, Milchprodukte mit überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum oder auch Duschgel mit leicht beschädigter Verpackung. Statt in den Müll wandern die Waren nun bei der gemeinnützigen Tafel über die Ladentheke.Knapp 11 Millionen Tonnen Lebensmittel, das haben Forscher der Universität Stuttgart errechnet, entsorgen Industrie, Handel, Großverbraucher und Privathaushalte in Deutschland jährlich im Müll. Nach Schätzungen von Verbraucherverbänden ist der Anteil weggeworfener Lebensmittel jedoch deutlich höher, da Verluste auf dem Acker in dieser Zahl nicht mit eingerechnet sind. Im Schnitt wirft jeder Bundesbürger pro Jahr 81,6 Kilogramm an Lebensmitteln weg. Die Industrie ist mit rund 17 Prozent und der Handel mit gut 5 Prozent am gesamten Lebensmittelabfall beteiligt. Diese Verschwendung stellt nicht nur ein ethisches Problem dar - die Überproduktion von Nahrungsmitteln belastet durch den Verbrauch an Landflächen und Ressourcen sowie Überdüngung auch die Umwelt massiv.Josef Gebhardt, Vorsitzender der Weidener Tafel, sorgt mit gut 100 Mitstreitern dafür, dass diese Bilanz ein wenig besser ausfällt. Seit 2009 gibt es den gemeinnützigen Verein in Weiden. Erst vor Kurzem zog er in neue Räume um. Wo vorher ein normaler Supermarkt die Nachbarschaft versorgte, gibt es nun Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs gratis - beinah. "Haushalte mit ein bis zwei Personen zahlen zwei Euro, mit drei bis vier Personen sind es 2,50 Euro und ab fünf Personen drei Euro", erläutert Gebhardt. Der Andrang ist groß, 1200 Haushalte nutzen das Angebot mittlerweile. "Das betrifft rund 1900 Erwachsene und 900 Kinder."Damit der Laden läuft, ist Annett seit 7 Uhr morgens als Fahrerin im Einsatz. "Mir macht das Spaß, ich fahr' gerne und habe auch schon im Kurierdienst gearbeitet", erzählt sie. Auf dem Armaturenbrett liegt ein Ordner mit laminierten Plänen für jede einzelne "Tour". Annett steuert jeweils im Rückwärtsgang die Lieferrampe an, Günter steigt aus und meldet sich beim Personal. Die Spenden stehen meist schon abholbereit auf oder an der Rampe, denn die Märkte haben ihre festen Abholzeiten. Einer der beiden Tafel-Mitarbeiter reicht Schachteln und Boxen nach unten, der andere füllt die Waren in die Kisten der Tafel um und schlichtet den Laderaum ein. Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, kommen in eine Extra-Box. "Wir sortieren sie vor, um die Kühlkette möglichst nicht zu unterbrechen", erklärt Günter.Drei Fahrzeuge sind in Weiden und dem Kreis Neustadt/WN unterwegs. Denn die Tafel unterhält auch Außenstellen in den Landkreisgemeinden Mantel, Vohenstrauß, Windischeschenbach und Floß. Ein vierter Transporter soll angeschafft werden: "Wir sind gerade dabei, das durch Werbeeinnahmen zu finanzieren", sagt Gebhardt. Dabei haben die Tafeln durchaus Konkurrenz - Gebhardt spricht von "sozusagen einem zweiten Markt". Es gebe Firmen, die übrig gebliebene Waren gezielt auf- und weiterverkaufen würden. "2015 haben die Grünen und Linken zwar einen Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht, dass die Unternehmen verpflichtet sein sollten, an die Tafeln zu liefern", berichtet Gebhardt. "Zu meinem Leidwesen hat die Große Koalition das aber abgelehnt."Doch auch so sind die Regale der Ausgabestelle in der Weidener Fichtestraße gut gefüllt. Wer wann seinen Anteil abholen darf, ist mit einem Plan akribisch geregelt. Dreimal wöchentlich kann jeder Bezugsberechtigte vorbeikommen und sich eindecken. Die größte Gruppe stellten Bezieher von Arbeitslosengeld II, Rentner und Rentner mit Grundsicherung sowie Sozialhilfeempfänger, berichtet der Vereinsvorsitzende. Hinzu kämen Flüchtlinge, Asylbewerber und Menschen in akuten Notlagen. "Manchmal wird das durch eine Krankheit oder einen Unfall notwendig oder auch, weil es nach dem Verlust des Arbeitsplatzes länger dauert, bis das Arbeitslosengeld I bewilligt wird", erklärt Gebhardt.Tatsächlich drängt sich ein bunt gemischtes Völkchen an den Ausgabetheken, es werden viele Sprachen gesprochen. Genauso unterschiedlich ist der Hintergrund der 100 Helfer. 90 machen ehrenamtlich mit - vor allem Rentner, aber auch Schüler, "Bufdis" und Hausfrauen. Hinzu kommen sechs "Ein-Euro-Jobber" und vier Helfer, die über das Programm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" beschäftigt sind. "Die meisten Ehrenamtlichen machen das ein- bis zweimal in der Woche aus freien Stücken", sagt Gebhardt. Er glaubt: "Ohne Ehrenamtliche würde unser Sozialstaat nicht funktionieren."Günter bezieht selbst Hartz IV. "Ich bin nicht mehr einsetzbar auf dem normalen Arbeitsmarkt", erzählt er. Durch mehrere Krankheiten sei er körperlich nicht belastbar. "Aber so kann ich der Gesellschaft wenigstens ein bisschen was zurückgeben." Die Erfahrungen mit der Tafel hätten auch sein eigenes Konsumverhalten verändert: "Ich selber kaufe jetzt nur noch da, wo man die Gesellschaft unterstützt."Klaus Grünbauer ist Inhaber von zwei Edeka-Märkten in Weiden. Seit er im Juli 2010 den ersten Markt übernommen hat, arbeitet er mit der Tafel zusammen. "Das ist eh schon gelaufen, und wir haben so weitergemacht", sagt er: "Da fehlt es an nichts." Grünbauer ist es wichtig, die Kommune und die Hilfsbedürftigen zu unterstützen. "Früher sind die Sachen entweder billiger verkauft oder vernichtet worden, wenn sie gar niemand mehr wollte." Die Kunden seien oft sehr wählerisch - "gekauft werden nur die ganz hellgelben Bananen, alles, was braune Flecken hat, bleibt liegen." Dabei seien die Früchte dann erst richtig reif. Grünbauer gibt weiter, was gerade anfällt. "Mal ist es mehr, mal weniger."Josef Gebhardt berichtet, dass längst nicht alle Spender sich offen zu ihrer Zusammenarbeit mit den Tafeln bekennen würden. Allgemein seien die Firmen aber sehr entgegenkommend. "Viele haben in der Flüchtlingskrise bei uns angerufen und gesagt, wir helfen euch, gebt uns Bescheid." Er schätzt, dass jede Woche 35 voll beladene Lieferwagen an Spenden zusammenkämen: "Fahrten machen wir natürlich viel mehr."Annett ist jetzt seit drei Monaten täglich als Fahrerin im Einsatz und hat festgestellt: "Man weiß vorher nie, was kommt." Jeder Markt habe seine Eigenheiten. Beim einen gebe es besonders viele, bei anderen dafür spezielle Waren. Annett schlichtet eine Box voller Chips und Erdnussflips ein. "Die kriegen wir hier immer", sagt sie: "Da stürzen sich unsere Kunden drauf, die Sachen sind sehr beliebt." Günter verabschiedet sich vom Personal: "Tschüss, und ein schönes Wochenende."Es geht zurück in die Fichtestraße, wo weitere Helfer die Boxen ausladen. Andere sortieren Obst sowie Gemüse und sondern Unbrauchbares aus. Was nicht sofort über den Ladentisch geht, kommt in Lager und Kühlung. Auch an den Theken steht Personal, reicht das Gewünschte und hält einen kleinen Ratsch mit den Kunden. Die meisten haben große Plastiktaschen oder auch Trolleys dabei, in denen sie die Lebensmittel verstauen.Josef Gebhardt ärgert sich: "Angeblich hatte ja 2016 jeder Bundesbürger 2000 Euro mehr zum Ausgeben." Bei der Tafel ist davon nichts zu merken. "Die Statistik spricht ja immer vom symbolischen 'Lebensmittelkorb'", sagt Gebhardt und wird deutlich: "Das ist doch bloß Wunschdenken, Krampf, ein Schmarrn!"