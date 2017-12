Selina, Anais und Maxi aus Weyarn sind den Meerjungfrauen aus "Fluch der Karibik - Fremde Gezeiten" wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber sie sind keineswegs so mörderisch wie die Kolleginnen vom Film.

Im Gegenteil: Den Mädels von der Bayerischen Meerjungfrauen-Schwimmschule darf man sich ungehindert nähern, ohne dass sie zuschnappen. Die Drei waren am Sonntagnachmittag die Hauptattraktion zur 25-Jahr-Feier der Thermenwelt, die am 8. Dezember 1992 eingeweiht wurde, nachdem das alte Hallenbad ein Raub der Flammen geworden war.Drei Tage lang wurde an der Raiffeisenstraße gefeiert. Los ging's bereits am Freitag mit dem Nikolaus, der Geschenke verteilte und zur Poolparty mit DJ und Laser lud. Stündlich gab es Führungen durch Bad und Technik. Im Sportbereich lud die Wasserwacht zum Schnuppertauchen und Schnorcheln. Das Nachmittagsprogramm richtete sich an jüngere Badegäste: Riesenkrake, Laufband, Schwimmabzeichen. Am späten Nachmittag spielte der Wasserball-Nachwuchs. Im Gradierwerk wurden Salzpeeling und ein Entspannungsprogramm mit Klangschalen angeboten. Und in der Sauna gab es Spezialaufgüsse bei weihnachtlicher Bewirtung. Am Sonntag zeigte der Schiffsmodellbauclub ferngesteuerten Schiffe im Sportbecken. Wer schon abgetrocknet war, konnte sich schminken lassen oder zusehen, wie Badesalz hergestellt wird.___Bildergalerie unter