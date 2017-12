Die gleiche Prozedur wie jedes Jahr: Silvester steht an, und die Weidener bereiten sich auf die Partynacht vor. Dabei verabschieden die meisten das Jahr 2017 eher traditionell - und gerne in Gesellschaft.

Fondue oder Raclette, um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk. Das ist wohl für viele der klassische Silvesterplan. Auf einen großen Ball müssen die Weidener in diesem Jahr verzichten - auf den Tanz ins neue Jahr allerdings nicht. Wer den Silvesterabend noch vorbereiten muss, sollte sich beeilen: Viele Restaurants und Partys könnten ausgebucht sein. Auch die Feier daheim gestalten die Weidener besonders.Essen daheim: Beim Essen sind an Silvester die Klassiker beliebt. Die meisten kaufen für Fondue ein. "Schweine- und Rinderfilet sowie Putenschnitzel sind gefragt, alles schon klein gewürfelt", sagt Alexander Hausner von der Familienmetzgerei Hausner. Viele Vorbestellungen hat er nicht. "Für Weihnachten bestellen die Leute mehr." Ein Renner sind an Silvester Weißwürste. "Die sind ideal als Snack für Mitternacht. Auch Gulaschsuppe geht sehr gut." Ausgefallene Sachen ordern die Weidener nicht gerade. "Klassisch gibt es auch Wurstplatten."Silvesterball: Wer Silvester auswärts feiern will, könnte Pech haben: viele Bälle und Partys sind ausgebucht. Auch für die Silvesterparty im "Alten Eichamt" gibt es keine Karten mehr. "Die Plätze waren begehrt", sagt Sacha Vezard. Kein Wunder: Für 40 Euro gibt es ein Büfett und Getränke. Ein DJ sorgt für die richtige Stimmung - die darf natürlich auf einer Party der Tanzschule Vezard nicht fehlen. "Es ist aber kein Ball mit Abendgarderobe, sondern locker", betont Vezard. Anders geht es in Neustadt/WN zu: In der Stadthalle steigt die Silvestergala als Auftakt für die 800-Jahr-Feier der Stadt. Da wird schick gefeiert. Die Showband "One & Six" lockt die Besucher auf die Tanzfläche. Allerdings geht hier spontan auch nichts mehr: Die Gala ist ausverkauft.Silvestermenü im Restaurant: Viele Restaurants und Lokale bieten Silvestermenüs an. Mit großem Erfolg. "Wir sind sowas von ausgebucht", sagt "Zoe"-Chef Jürgen Pufke. "Die 100 Plätze waren irre schnell weg. Wir haben sogar eine Warteliste." Dabei hat Pufke sein Menü erst im November bekanntgegeben. "Viele Stammgäste buchen einfach blind."Im Zoe gebe es am Silvesterabend kein Entertainment. "Bei uns geht es nur um den Genuss." Sechs Gänge tischen Pufke und sein Team auf. "Das ist eine logistische Herausforderung. Wir geben öfter mal vier Gänge raus, aber sechs eigentlich nie." Pro Gang rechnet der Chef mit 20 Minuten - um 22.30 Uhr soll das Essen beendet sein. Pufkes kulinarischer Höhepunkt ist die Vorspeise: Tunfisch-Sashimi mit Meerretticheis. "Aber eigentlich ist alles klasse."Feuerwerk: Für den Start ins neue Jahr darf ein Feuerwerk nicht fehlen. Der Knaller sind in diesem Jahr Feuerwerksbatterien. "Einmal anzünden, nd der Spaß dauert zwei bis drei Minuten", weiß Werner Bergler, Marktleiter bei Hagebau. "Die Raketen erleben auch eine Renaissance. Der Vorteil daran ist einfach, dass die Effekthöhe besser ist - die Raketen schießen 80 bis 100 Meter in die Höhe." In den letzten Jahren waren Raketen nicht sehr gefragt.Auch Tischfeuerwerke für die Party im Haus und Bleigießen sind wieder beliebter. "Das war jahrelang verpönt und ist jetzt wieder in", sagt Bergler. Die Preisspanne liegt bei den Krachern und Raketen zwischen 4 und 139 Euro. "Die Verbundbatterie ist am teuersten. Das sind mehrere Batterien gekoppelt, die in 200 Sekunden 399 Effekte rausballern. Das macht natürlich was her."