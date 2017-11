Weiden. Sein Schicksal hat ganz Deutschland bewegt: Jamie, der fünfjährige Junge aus der Oberpfalz, der mit brennendem Benzin übergossen wurde. Seine Narben werden wohl nie wirklich verheilen. Jetzt helfen ein Verein aus Weiden - und der 1. FC Nürnberg.

"Es war ein Unfall", das ist die Version von Jamies Eltern bis heute. Ob Unfall oder nicht, das ist den Mitgliedern des Vereins "WEKI" egal. "WEKI" ist eine Abkürzung und steht für Weidener Eltern-Kind-Initiative. Die Initiative sammelt Spenden für Jamie, vor allem im Internet auf der Plattform betterplace.org. Da war es nur naheliegend, dass auch die neueste Hilf-Jamie-Aktion der Weidener online stattfindet - mit tatkräftiger Unterstützung aus Franken.Helfen soll diesmal ein Trikot des 1. FC Nürnberg, voll mit den Unterschriften aller Spieler der Zweitliga-Mannschaft. Dieses Trikot soll jetzt zugunsten des kleinen Jamie versteigert werden, ganz klassisch auf Ebay. "So kann wirklich jeder helfen, egal, ob aus Weiden oder sonst wo her", so die Zielsetzung der Mitglieder des Weidener Vereins.Mit den erhofften Spenden soll Jamie vor allem langfristig unterstützt werden. Denn nicht alle Therapien übernimmt die Krankenkasse, wissen die Mitglieder der Eltern-Kind-Initiative. Aber auch alltägliche Dinge wie Kleidung, Spielsachen oder Schulsachen sollen so finanziert werden. Das gesammelte Geld geht dabei zu 100 Prozent an Jamie, versichern die Organisatoren. Die Beteiligten von "WEKI" arbeiten alle ehrenamtlich.