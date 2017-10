Ein 21-jähriger Weidener ist am Samstagabend um 20.15 Uhr an der Ampel der Süd-Ost-Tangente und Dr-Pfleger-Straße mit seinem Auto auf den Wagen eines 46-jährigen Erbendorfers aufgefahren. Dessen Beifahrerin verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus.

Der 46-jährige Erbendorfer fuhr mit seinem Pkw auf der Süd-Ost-Tangente in südwestlicher Richtung. Da die Ampel an der Einmündung zur Dr.-Pfleger-Straße Rot zeigte, musste er anhalten. Dies übersah ein 21-jähriger Autofahrer aus Weiden und fuhr auf den Wagen des 46-Jährigen auf.Dadurch verletzte sich die Beifahrerin des Erbendorfers leicht und kam mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Klinikum Weiden. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25 000 Euro.