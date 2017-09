Sie hat da einen Verdacht: Larissa Dormann glaubt, dass sie vom Mobilfunkunternehmen Vodafone bewusst getäuscht wurde. Zweimal, innerhalb von wenigen Monaten. Die Weidenerin fühlt sich hintergangen: "Das ist Betrug." Sie habe keine Angst, das so zu bezeichnen. Sofort schiebt die 54-jährige Musiktherapeutin nach: "Echter Betrug." Gleich zwei Probleme hat sie mit dem Mobilfunkanbieter.

Das sagt Vodafone Thorsten Höpken, Pressesprecher bei Vodafone, teilt mit: "Unser Kundenservice hat den Fall geprüft. Aus unserer Sicht bestehen keine Gründe für eine vorzeitige Stornierung." Dass der Vertrag nur wegen dem Zuhause-Bereich abgeschlossen wurde, glaubt er nicht. Höpken argumentiert nach dem Motto: Wenn einem etwas nichts bringt, dann nutzt man es auch nicht. Das sei hier aber nicht der Fall. "Wenn ich mir die Daten anschaue, dann sehe ich eine intensive Nutzung der Karte." Untypisch sei das. Deswegen geht das Mobilfunkunternehmen davon aus, dass der Vertrag gewollt ist. "Das passt nicht zum Vorwurf, falsch beraten worden zu sein." Zu Problem eins kann der Unternehmenssprecher nicht viel sagen. "Ob sie etwas gesagt hat, sei dahin gestellt." Höpken erklärt aber: "Wenn die Frau das Kennwort des Kundenkontos und sich somit ausweisen kann, darf sie auch Verträge verlängern oder wechseln." (jut)

Problem eins sei zwar inzwischen gelöst, aber wie es zustande kam, ärgert Dormann noch immer. Vor kurzem klingelte ihr Handy, ein Vodafone-Mitarbeiter. Der warb für einen neuen Tarif, schnelleres Internet. Da der Vertrag auf ihren Mann, Alexander Aronov, läuft, sagte sie nur: "Das entscheide nicht ich, das macht mein Mann." Ende des Gesprächs. Trotzdem kam wenige Tage später eine E-Mail. Der Inhalt: Vodafone freut sich, dass die Weidener einen neuen Vertrag mit Tarifwechsel abgeschlossen haben. Eine große Überraschung."Ich wollte keinen neuen Vertrag. Kein Ja kam über meine Lippen", klagt Dormann. Nachdem per Brief die Kündigung und der neue Vertrag bestätigt wurden, ging sie in die Weidener Vodafone-Filiale. Dort habe ihr ein "netter Mitarbeiter" geholfen. Der sprach mit der Hotline, die sagte: Der Kunde hat das selbst gemacht. Die Aussage ärgert die 54-Jährige heute noch. Der Vertrag wurde dann widerrufen, der Fall ist damit abgeschlossen. Losgelassen hat er Larissa Dormann aber noch nicht. "Wir mussten etwas widerrufen, was wir gar nicht gemacht haben." Besonders ärgerlich: Das sei nicht das erste Mal. Vor einem Jahr hatte sie fast das gleiche Problem. "O2 hat das auch schon gemacht." Damals sei es sogar noch schlimmer gewesen. "Ein Rechtsanwalt hat das geklärt." Nun der Ärger mit Vodafone. Die Therapeutin befürchtet: Es kann wieder passieren. "Das ist ein neues Level: Die Hotlines rufen nicht mehr an und drängen dich zu einem neuen Vertrag. Sie machen es einfach - gegen deinen Willen."Problem zwei treibt Larissa Dormann um. Es sei nicht zu lösen, bis Ende Mai 2019 müsse sie in einem Handyvertrag bleiben, der ihr nichts bringt. Falsch beraten sei sie geworden. Oder doch angelogen? Die Weidenerin ist sich da nicht so sicher. Einen Zuhause-Bereich brauche sie, damit die Leute, die sie am Haustelefon anklingeln, auf ihr Handy gestellt werden - egal ob sie in Weiden oder in Hamburg ist. Ein Vodafone-Mitarbeiter der Weidener Filiale habe ihr diese Option versichert. "Sonst hätte ich nie einen Vertrag gemacht."Eine Woche nach Ablauf der Widerrufsfrist bemerkte sie, dass es nicht klappt. Der Zuhause-Bereich sei nur im Umkreis von zwei Kilometern von daheim aus verfügbar. "In Weiden-West oder Etzenricht funktioniert das schon nicht mehr - und schon gar nicht in Berlin." Kündigen könne sie nicht, das habe sie von vielen Seiten mitgeteilt bekommen. Auch einen Rechtsanwalt habe sie eingeschaltet.