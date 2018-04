Am Freitagabend wurde eine 34-jährige Weidenerin beim Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Max-Reger-Straße ertappt. Laut Polizeibericht beobachtete eine Verkäuferin, wie die Diebin Kosmetikartikel im Wert von 240 Euro mitgehen lassen wollte. Die Verkäuferin verständigte hierauf die Polizei und hielt die Dame bis zum Eintreffen der Streife fest.

Während der folgenden polizeilichen Aufnahme kam es zu wüsten Beleidigungen und Beschimpfungen gegenüber den eingesetzten Beamten, schreibt die Polizei weiter. Die Frau muss sich nun wegen Ladendiebstahl und Beleidigung verantworten.