Sie sind selten und sollen Glück bringen. Fast jeder hat wohl schon mal danach gesucht, vielleicht gar eines gefunden. Ein Hobby ist die Suche nach vierblättrigen Kleeblättern aber bestimmt für die Wenigsten. Für Ruth Pohl ist es sogar mehr als das - und Glück hat die 51-Jährige obendrein.

Dass Ruth Pohl mehr Glück als alle anderen hat, möchte die Weidenerin beweisen. Am liebsten gleich der ganzen Welt. Sie wünscht sich einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Mit über 14 000 gesammelten vier- und mehrblättrigen Kleeblättern stehen ihre Chancen nicht schlecht."Ich bin sehr naturverbunden und oft mit meinem Hund unterwegs", verrät die 51-Jährige. "Das Ungewöhnliche fällt mir sofort auf." Nur so sei es möglich, eine derartige Menge an Glücksklee alleine zu finden. "Ich weiß, es ist ein verrücktes Hobby", gibt die Weidenerin zu: "Aber ich liebe es. Mein Jagdtrieb ist ungebrochen." Die Blätter hat sie alle geordnet, sortiert, getrocknet und laminiert - ihre "Winterarbeit".Nicht nur Kleeblätter sammelt die Weidenerin. Viele andere Blätter, Kräuter und Pflanzen verwendet sie zum Basteln. So entsteht zum Beispiel aus Kräutern ein Küchenvorhang, aus Moos ein Wandbild oder aus "Baumperlen" eine Kette. "Ich glaube an die Energie und Heilkraft der Natur", erklärt die 51-Jährige. "Deshalb liebe ich es, die Natur, selbst in meiner Wohnung, um mich zu haben." Ob die Kleeblätter wirklich Glück bringen, weiß sie aber nicht. "Eins ist aber sicher", verrät die Naturliebhaberin, "auch wenn ich viele schwere Zeiten in meinem Leben hatte: Erst durch die ausgiebigen Spaziergänge mit meinem Hund in der Natur und dem Sammeln von Kleeblättern habe ich einen Ruhepol gefunden."Auf die Suche nach dem Glücksklee gehen ist das eine. Ihn auch finden, etwas ganz anderes. Oder? "Finden kann man den Klee überall." Auf jeder Grünfläche, auch in der Weidener Innenstadt verstecke er sich. Einen Geheimplatz gebe es dennoch. "Auf den Wiesen hinter der Ostmark-Kaserne habe ich sehr viele Blätter gefunden. Ein schöner Weg für einen Spaziergang."Ob die Blätter zum Eintrag ins Guinness-Buch verhelfen? "Das ist nicht einfach", weiß Pohl. Die Dokumente seien auf Englisch und schwer auszufüllen. Selbst wenn sie dabei Hilfe bekäme, gelte es, noch Hürden zu nehmen: Die circa 14 000 Stück müssten erst mal genau gezählt werden. Die Zählung müsste zudem in der Öffentlichkeit geschehen. Mindesten zwei unabhängige Personen müssten den Rekordversuch überwachen, protokollieren und bestätigen. "Wenn ich da etwas Unterstützung von Mitbürgern bekomme, versuche ich, den Titel nach Weiden zu holen."